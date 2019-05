El público tradicional de zarzuela se revuelve contra la 'Doña Francisquita' de Lluís Pasqual

El montaje de 'Doña Francisquita' de Amadeo Vives, dirigido por Lluís Pasqual, está provocando desde su estreno en el Teatro de la Zarzuela protestas, críticas y gritos de parte del público. Con dirección musical de Óliver Díaz y dirección de escena de Lluís Pasqual, 'Doña Francisquita' se estrenó el pasado 14 de mayo en el teatro que dirige Daniel Bianco.

Hace unos días, en la presentación del montaje, Lluís Pasqual explicaba que la suya era "una propuesta reflexiva e innovadora, para un auténtico clásico de la lírica española, una obra "intensa", motivo por el cual había decidido "limpiar el ojo del espectador" dividiéndola en tres actos y tres época distintas relacionadas directamente con la evolución del género. El primero de ellos, durante la grabación de un disco de zarzuela que encarga la República española; el segundo, en un plató de televisión que refleja la visión de la zarzuela durante los años 60 y el tercero, en un intento de responder a la pregunta de si se puede hacer un espectáculo de estética contemporánea con esta música.

Según el director artístico del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, está circulando en redes sociales un vídeo de la función del pasado domingo 19 de mayo, en el que se escuchan las protestas de varios espectadores durante la representación, gritos que interrumpieron en escena al actor Gonzalo de Castro, narrador de la historia.

En declaraciones a la SER, Bianco ha señalado que este tipo de incidentes también se ha producido en las funciones del viernes y domingo de la semana pasada. El viernes "se suspendió la función un minuto y medio, cuando una espectadora a los gritos empezó a pedir que se llamara a la policía y que saliera el sinvergüenza del director de escena", explica el director del teatro.

Bianco atribuye estos hechos a que "estamos viviendo un momento de crispación que se ve en el Congreso y que ya se transmite a este teatro". Sin embargo, el director cree que esto solo está sucediendo en el Teatro de la Zarzuela: "¿Cómo puede ser que esto no pase en el teatro de texto o en la ópera y sólo pase en la zarzuela? ¿Qué les pasa, donde les toca?"

Bianco, al que le "duele" que "a esa gente no le guste" lo que ve en el escenario, considera que aunque han de tener "una tribuna para decir lo que piensan", esta no debe ser "en la mitad de un espectáculo, no puede ser que te violentes de tal manera que insultes a quienes están en el escenario".

No es la primera vez que parte del público tradicional de zarzuela se revuelve contra la modernización del género. En mayo de 2016, 'Cómo está Madriz!' dirigida por Miguel de Arco y con Paco León en el reparto, sufrió protestas, abucheos, abandonos y boicot de espectadores.