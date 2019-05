Dani Alves tiene muy claro que Neymar continuará siendo su compañero en el PSG la próxima temporada. Mientras Thomas Tuchel no ha asegurado la continuidad de Neymar ni de Mbappé, el lateral brasileño ha sido mucho más claro en una entrevista en el medio ESPN.

El brasileño ha asegurado que Neymar "está en una transición, ya que los resultados no están saliendo (...) Si está feliz sin resultados le pego una colleja".

"Si a mi me llama el Real Madrid le digo que no y si me llama para preguntar por Neymar le digo lo mismo, aunque no podría contestar porque haría como los demás, querer decidir por él y adentrándome en su vida", ha comenzado.

Eso, sí, con su futuro ha sido expeditivo: "¿Si me jugaría una cena a que se queda? Es poco, ¿nos jugamos la Torre Eiffel? Creo que sí va a seguir en el PSG, aquí no ha hecho su trabajo aún".

Tampoco confía el lateral en una posible vuelta de Neymar al Barcelona: "Creo que la gente en el Barça no reconocería que lo necesita, es muy complicado. Si el ego habla por ti... el Barça tiene ese problema y eso le aleja del Barcelona".

Sobre Mbappé ha dicho que de momento no está a la altura de Messi porque "como Messi no hay nadie", pero que es "un cañón" y "cuando madure va a serlo mucho más".