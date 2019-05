Messi: "No prometí traer la copa, prometí que haríamos todo lo posible pero no cumplimos"

Leo Messi explicó, durante la previa a la final de la Copa del Rey contra el Valencia, que la eliminación de Champions en Anfield fue "un golpe muy duro" y afirma que le gustaría que Valverde continuase dirigiendo al equipo.

"El partido de Anfield fue un golpe muy duro que recibimos yo y los compañeros en el vestuario. Nos costó levantarnos, creo que se vio en los siguientes partidos que nos tocó jugar. El golpe fue durísimo", explicó.

Sobre Valverde, Messi explicó que "no vio mucho" de las críticas que ha recibido el técnico tras el pinchazo en Champions, pero que "considera que ha hecho un trabajo impresionante". "Sabíamos que no nos podía pasar lo mismo que el año pasado en Roma y nos pasó: dos años seguidos, no poder estar en una final de Champions. El míster tendrá culpa, pero los que más nosotros", añadió.

Respecto a la continuidad del técnico dirigiendo al Barcelona, Messi dijo que "me gustaría que continuase". "Todo este tiempo, te puede gustar o no cómo jugamos, pero el año pasado hicimos el doblete que quedó manchado por la Champions, este año vamos a hacer otro y lamentablemente, con una mancha mucho más grande. Si te paras a pensarlo, se perdieron dos partidos que marcaron muchísimo. El resto fue bueno", dijo.

"No prometí traer la Copa, prometí que haríamos todo lo posible. Pero no cumplimos, creo que por eso tenemos que pedir perdón, no por haber perdido", añadió. Sobre si tiene que haber cambios en la plantilla, Messi dijo que "no es su decisión".

Cuando le preguntaron si la eliminación de Champions empañaba la consecución de un doblete, Messi dijo que sí. "Todo lo que había generado este año, poder estar en una final de Champions, lo cerquita que estábamos. Es cierto doblete es importantísimo, pero nos queda mala sensación por lo que pasó en la Champions".

Por su parte, Piqué consideró que "no han perdido el estilo Barça". "Intentamos jugar con el estilo del equipo, pero no es solo lo que quieres, hay veces que los jugadores del otro equipo son distintos, están más cómodos jugando otro tipo de juego. La cuestión es que queremos mantener el estilo del barça, pero hay momentos que es imposible controlarlo, por eso perdimos", explicó.