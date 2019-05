Este domingo se celebran las míticas 500 millas de Indianápolis, carrera en la que no estará Fernando Alonso tras no lograr la clasificación el pasado fin de semana.

Alonso se quedó a solo un puesto de conseguir el acceso para la carrera el domingo anterior, después de haber pasado por la repesca.

Su eliminación ha tenido una gran repercusión y una cantidad importante de críticas como es habitual cuando el asturiano no consigue sus propósitos. El último piloto en pasar por Fórmula 1 y ganar las 500 millas, Alexander Rossi no se ha quedado atrás: "Estamos hablando de todo un campeón del mundo de F1, esperas que haga un buen trabajo como en su primera aparición, pero Indianápolis no es tan fácil".

"Para encontrar velocidad aquí necesitas experiencia también como equipo, ese tipo de cosas que el dinero no puede comprar y es algo en lo que muchas personas se han perdido, se necesita algo más y lo que estoy diciendo es algo que se mostró en toda su extensión la semana pasada", ha añadido.

Álex Rossi se proclamó campeón de las 500 millas de Indianápolis en 2016. La pasada edición terminó cuarto y en 2017 fue segundo. El paso de Rossi por Fórmula 1 ha sido breve, principalmente como piloto de pruebas.