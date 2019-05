El youtuber de 26 años que desmonta la política de la CDU de Merkel

Pero esta vez ha conseguido hacer viral un vídeo en el que desmonta algunos de los lemas de la CDU en sus más de 15 años de Gobierno, y no solo con un encendido discurso, sino con decenas de estadísticas, citas y estudios científicos, que tras el visionado pueden abordarse con más detenimiento.

El vídeo arranca del siguiente modo: “Os voy a explicar cómo están destrozando la CDU nuestra vida y nuestro futuro y quién se beneficia de ello. Esto no va a ser un aburrido vídeo de política, sino un vídeo de destrucción". Y va dando paso a un rosario de acusaciones cuya diana principal son los demócrata cristianos, aunque también atiza a los socialdemócratas del SPD y a la ultraderechista Alternativa para Alemania.

A los conservadores les acusa de incumplir con sus objetivos climáticos y hacer caso omiso de las recomendaciones científicas, como la del abandono inmediato del carbón -con gran arraigo en el país- para apostar por las energías renovables. También de favorecer a las clases más ricas de la sociedad alemana (“Bajo la CDU, los muy ricos se han beneficiado bastante y los pobres han perdido terreno. Pero, ¿eh? ¡La CDU es el partido para todas las clases!"), de difundir teorías de la conspiración o de enviar a los soldados alemanes a Siria sin que exista un mandato de Naciones Unidas para ello. Tampoco se olvida de la inmigración, la educación, o la sanidad en los 55 minutos que dura el vídeo.

Tal está siendo su repercusión, que en el cuartel general de la CDU se han encendido todas las alarmas por la posible pérdida de voto joven en los comicios del domingo, donde además de las europeas se celebran elecciones regionales en Bremen y elecciones locales en nueve Länder.

La presidenta del partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha tirado de ironía al responder “que ahora va a resultar que la CDU también es la responsable de las siete plagas de Egipto”. El secretario general, Paul Ziemiak, hasta hace poco líder de las juventudes del partido, ha invitado desde Twitter al youtuber a dialogar: "Querido Rezo, vamos a hablar. Eso es lo que hacemos en la CDU desde hace 70 años: no nos destrozamos, sino que nos escuchamos, nos hablamos y encontramos soluciones comunes". Pero ante la negativa del joven al debate público, el nerviosismo ha llegado a tal punto que incluso la CDU elaboró un vídeo de réplica a cargo de su parlamentario más joven, Philipp Amthor, en las antípodas estéticas y dialécticas de Rezo. Pero se echaron para atrás, según ha admitido el propio Amthor a la televisión pública alemana ARD. “Porque no es nuestro estilo responder con vídeos, nuestro estilo es sentarnos a la mesa con nuestros interlocutores para hablar”, justificaba, mientras algunos medios como Bild, apuntaban a que el remedio sería peor que la enfermedad pues los conservadores no dominan el lenguaje de las redes.

Y mientras el vídeo sigue corriendo como la pólvora, los medios de comunicación más sesudos se ocupan de diseccionarlo para ver si está justificada la crítica de este estudiante de Informática, cuáles son sus tesis y sus principales conclusiones.