Doce momentos memorables de la campaña electoral

Este viernes termina la campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y los grandes partidos, a excepción de Podemos que se ha ido hasta Tenerife, han cerrado su campaña con actos en la ciudad de Madrid.

Pedro Sánchez ha cerrado en Madrid en un acto con 5 ministras consiciente de que lo que ocurra en el Ayuntamniento y en la Comunidad puede ser un medidor del éxito o del fracaso general de los socialistas este 26-M. Pablo Casado, que ha pasado de mentar a Aznar a intentar posicionarse en el centro, ha tratado de tapar las fugas a Cs y Vox apelando al voto de los desencantados. Albert Rivera ha clausurado la campaña en Madrid apoyando a Ignacio Aguado y Begoña Villacís consciente de que "para gobernar España, tenemos que gobernar Madrid". Pablo Iglesias, que hoy ha comentado que "es de sentido común" que sea ministro, ha utilizado el miedo como arma electoral en su cierre de campaña en Tenerife. Por último, Santiago Abascal ha pronunciado un discurso en los aledaños del Tribunal Supremo el que ha apostado por repetir "el éxito de las generales".

Finaliza la campaña dejando a su paso un rastro de anécdotas y momentos para recordar (u olvidar según los casos). Momentos que han marcado el discurso público, que han levantado polvareda por su polémica o que han conducido la conversación por el camino de la mofa. Estas son algunas de las situaciones que más comentarios han despertado a lo largo de la triple campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este domingo.

Los excesos verbales de Madrid

Las candidatas a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) y Rocío Monasterio (Vox) han competido por ver quién decía el mayor exabrupto electoral. Por un lado, Ayuso no quería llevar la fiesta del Orgullo Gay a la casa de campo porque “hay familias”, al tiempo que defendía los contratos basura porque “prefiere crear empleo precario a no crearlo” y le parecía ofensivo “para la persona que desea tenerlo”. Llamó okupas a los candidatos de Podemos y alabó los atascos de Madrid a las tres de la mañana.

Por su parte, Monasterio aseguró en una entrevista que en los colegios de Madrid se habla de “zoofilia” y se “impone la doctrina de la ideología de género". También dijo que prepararía el debate de Telemadrid “cocinando y planchando” como las madres de familias numerosas. Vestida de chulapo cantó para echar a Carmena y se quejó de los 160.000 inmigrantes que utilizaban la sanidad española.

El beso de Carmena y Errejón

Frente a los que quieren un Madrid en blanco y negro, hoy celebramos que #AmesAQuienAmesMadridTeQuiere#MadridEsLibertad pic.twitter.com/gRUBg0Xrao — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 16, 2019

¿Recuerdan el mítico beso en Times Square entre un marine y una enfermera? Ya tenemos sustitutos. Se trata de la candidata a la alcaldía de Madrid, Manuela Carmena, e Iñigo Errejón, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que se fundieron en un tierno beso en un mitin.

Los dos, rodeados de celebridades de la ciudad, recordaron que “Ames a quien ames, Madrid te quiere” y reafirmaron el orgullo de colgar una bandera multicolor del ayuntamiento. “Madrid se lo ganó a pulso, ha luchado en tiempos oscuros para conseguir la libertad de amar” dijo Manuela Carmena. Aun así, no se libró de que Cayetana Álvarez de Toledo la llamara “abuelita entrañable” que “compra magdalenas en el supermercado”.

El candidato invidente de Ciudad Real

No hay barreras para la política. En Santa Cruz de los Cáñamos, Ciudad Real, se presenta un joven invidente de 26 años. Su nombre es Isidro Sánchez y encabeza la lista del PSOE en la localidad. Perdió la vista con 17 años tras sufrir un accidente doméstico y es el único candidato ciego en España, únicamente hay otro en una pedanía de Cáceres.

En declaraciones a SER Valdepeñas, confesó que cuando dio el paso para introducirse en política su familia le dijo que “se metía en muchos jaleos y en muchos compromisos”, aunque reconoce que ahora todo el entorno familiar y amigos le animan y apoyan.

Garcia-Page hace campaña por Podemos

Cartel electoral de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha con la cara de Emiliano García-Page. / Cadena Ser

En estas elecciones autonómicas Unidas Podemos ha pedido el voto a los “socialistas de corazón”. Sin embargo, esto se fue de las manos en Castilla-La Mancha donde sacaron un cartel publicitario con la foto del actual presidente regional y candidato socialista, Emiliano García-Page. José García Molina, el candidato de Podemos, explicó que los socialistas “como su padre”, que siempre votó al PSOE, saben que el voto útil está en Unidas Podemos.

La Junta Electoral de Castilla-La Mancha decretó el cese inmediato de la campaña de propaganda electoral de la formación morada por considerarla “desleal”. Dio un plazo de 24 horas para retirar los carteles y abrió un expediente sancionador a la coalición Podemos-Iu-Equo. Pese a todo, volvieron a sacar un cartel con la silueta de Page y un crucigrama bajo el lema “Quien Page, manda”.

Albert Rivera, de gira por el País Vasco

Al presidente de Ciudadanos le gusta hacer campaña donde no es bien recibido. En Estella, Navarra, decenas de personas ataviadas con trajes de fumigar limpiaron la calle con lejía por donde había pasado Albert Rivera. Llevaban pancartas en las que se leía “Danger (peligro), son contagiosos. Brigada de desinfección de fascistas”.

También visitó el pueblo de Josu Ternera días después de su detención. Los vecinos de Ugoa-Miraballes le recibieron de espaldas y en silencio, con pancartas en las que se leía “no sois bienvenidos”. Cuando empezó el mitin, sonó una potente alarma que estuvo presente todo el discurso. Para contraatacar, el líder de los naranjas rompió un cartel que pedía “Liberar a Josu (Ternera)” mientras pedía justicia para todas las víctimas y no “héroes asesinos”.

Almeida limpiando grafitis

En Madrid no toleramos los insultos a la @Policia. Ni las pintadas ilegales. ¡Viva la Policía de todos los madrileños! pic.twitter.com/wyLOkm2JjN — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 17, 2019

Para ganar el voto los candidatos hacen de todo. Desde cocinar hasta hacer servicios comunitarios. Por eso, José Luis Martínez-Almeida, candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular intentó limpiar una pintada en Vicálvaro en contra de los policías. Cepillo en mano estuvo frotando sin mucho éxito un grafiti en el que se leía A.C.A.B, traducido del inglés “todos los policías son bastardos”.

El vídeo fue muy comentado en Twitter porque las letras no parecían borrarse pese a los esfuerzos de Almeida. Una hora más tarde el candidato colgaba una foto con la valla sin el grafiti. Había sido borrado finalmente con pintura y un rodillo entre ‘vivas’ a la Policía Municipal.

Candidatos centenarios

Las elecciones autonómicas, identificadas siempre con la proximidad al ciudadano, abren la puerta a candidaturas menos encorsetadas o controladas por los aparatos de los partidos. De ahí que quepan todo tipo de alcaldables, incluidos los más veteranos. Charito, de 95 años, ha sido la más mediática de las aspirantes veteranas.

En su gira por medios nacionales ha expuesto en televisión el programa para Patones de Arriba, que incluye un proyecto para un nuevo aparcamiento o la intención de construir una piscina olímpica. Abuelas por Patones tiene a la que podría ser la alcaldesa más veterana del país, pero no a la mayor de las listas. Rudesindo Rodríguez acaba de cumplir 100 años. Y concurre como suplente en la lista de un partido independiente de Porqueira (Ourense). "Está bien de salud", ha señalado el número uno, su nieto, que explica que le incluye a "modo de homenaje".

Lo único que no han logrado iluminar los 9 millones de leds de Abel Caballero en Vigo

El alcalde de Vigo y de nuevo aspirante por el PSOE al bastón de mando se ha transformado en uno de los regidores más poderosos de España. En su último encuentro con las urnas obtuvo una histórica mayoría absoluta que, según las encuestas, ampliará este domingo; pero por lo que más conocido se ha hecho en el conjunto del país es por su particular forma de dirigirse a los vigueses y por aquel llamamiento en inglés a visitar la ciudad para contemplar sus luces de Navidad.

Ojalá estar algún día tan orgulloso de algo como Abel Caballero de las luces xdd pic.twitter.com/hGyHKIIzSN — danivi (@dvidalglez) November 26, 2018

Sin embargo, alguna luz debió faltar en los encargados de enviar la publicidad de su partido a parte de los ciudadanos vigueses, porque no vieron que introducían en el sobre la papeleta equivocada. Estos días, el popular alcalde avisa a los suyos de que se fijen en que introducen en la urna la papeleta correcta. Un error, cuyo origen aún no ha sido identificado, ha provocado que cientos de personas reciban en su casa, junto con la publicidad del PSOE vigués, la papeleta de otro municipio. De ahí que Caballero pida a quienes llevan el voto de casa al colegio que revisen que la papeleta "es la buena", la que lleva su nombre y no la del vecino ayuntamiento de As Neves, para evitar una oleada de votos nulos.

Ada Colau y su 'Regreso al futuro'

En Barcelona, Ada Colau aspira a revalidar su mandato, aunque las encuestas dan por el momento la victoria a ERC y un escenario de fragmentación que pondrá difíciles los pactos. Para tratar de superar a Maragall, la actual alcaldesa ha tratado de reencontrarse consigo misa en el más literal de los sentidos.

La campaña de @AdaColau ha sido una maravilla de principio a fin. Pero este vídeo es simplemente una genialidad. Espero que gane, para no olvidar quienes somos ni por qué estamos aquí. Barcelona se la merece. pic.twitter.com/aCAqjZ8oID — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) May 23, 2019

La candidata de Barcelona en Comú se encuentra con su 'yo' del pasado, que viaja al futuro, y le responde a sus preguntas. La activista ante la alcaldesa. "Vinimos para devolver la ciudad a quien pertenece, a la gente. Y no pienso olvidarme", dice la del presente, "Espero que así sea. Estaré aquí para recordártelo", se responde a sí misma la del pasado.

El pueblo del consenso y el que ya tiene alcalde

Torrecilla en Cameros, en La Rioja, es el ejemplo de transversalidad que la alta política reclama y la política municipal demuestra. Tal es el afán de consenso allí que a las elecciones de este domingo concurren dos partidos en uno. PP y PSOE han acordado una lista unitaria, conformada por miembros de ambos equipos, que será la única que se presente en esta circunscripción. La encabezará Sergio Martínez, regidor durante los último 12 años por el PSOE y que lleva de número dos al que iba a ser el alcaldable del PP.

Por motivos distintos Villamaior, en A Coruña, tampoco tendrá que obligar a sus votantes a despejar las dudas. En el ayuntamiento gallego, de poco más de 1.200 habitantes, solo se presenta un partido, el PP. Carlos Vázquez Quintián, alcalde desde hace 16 años, ya tiene asegurado el poder otros cuatro años más.

Mejores carteles: de trabucos y ¿muertes?

En ocasiones, el nombre del municipio dirige la publicidad electoral hacia el camino inevitable del delirio. Eso ha ocurrido en no pocos ayuntamientos, cuyos candidatos han prestado su imagen a algunos de los carteles más comentados de la campaña

La unión del eslogan del PSOE con la del nombre del municipio dio origen a la explosiva combinación.

Lo mismo ha ocurrido en este ayuntamiento de Lanzarote. Nadie ha podido escapar al resultado.

Mis carteles favoritos para el #26M son hasta el momento los de C\'s y PP del municipio lanzaroteño de Tías y el del PSOE del municipio malagueño Villanueva del Trabuco pic.twitter.com/7rMRuE43fH — Kike Alcaide (@kikealcaide) May 12, 2019

Cuando no es el nombre de la localidad el que invita al capricho, puede ocurrir que sea el nombre del candidato. A veces es un fruto involuntario. Otras, como en el caso de la candidata del PP Beatriz Mato en A Coruña, no tanto. Su apellido ha dado origen a la llamativa pregunta.

La campaña \'belenestebanesca\' de Beatriz Mato, candidata a la alcaldía del PP por Coruña. pic.twitter.com/OcGbVkJMcL — Denís Iglesias (@denis__iglesias) May 10, 2019

Cantar (o bailar) para ganar

Muchas más veces de las que podría parecer necesario hemos visto a los candidatos cantar. Aquí solo algunos ejemplos. En Barcelona la plataforma de apoyo al popular Josep Bou versionó el "malamente" de Rosalía que transformó en "Mala Gente", aunque la candidatura negó tener vínculo directo alguno con el vídeo. Los simpatizantes de Ada Colau se han llevado la palma con su reggeaton.

No cantar, pero sí bailar, es lo que ha hecho el candidato de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado... emulando a Michael Jackson.

Y con el ritmo propio de su tierra, en el pueblo canario de Candelaria los partidarios de José Fernando rehacen el 'Ojalá que llueva café en el campo'.