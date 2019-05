La tenista que se atrevió a contar lo que todos ocultan: "Es muy difícil compartirlo"

Katie Swan, 208º del ranking, se ha sincerado y ha publicado un mensaje en el que narra su propia experiencia con ciertos problemas psicológicos. "No quería competir en Roland Garros porque tenía miedo de dejarme en ridículo, hoy me dirijo a Londres con la cabeza alta".

"Hace tres semanas no estaba segura de si quería competir en Roland Garros porque tenía miedo de quedar en ridículo. Hoy me dirijo a Londres con la cabeza alta y sintiéndome muy orgullosa. Orgullosa de cómo he revertido la situación mental en un periodo tan corto", explica en el comunicado. La británica perdió en la última ronda de clasificación de Roland Garros y ahora se prepara para Wimbledon.

La tenista cuenta su historia para visibilizar la importancia de pedir ayuda en casos de problemas psicológicos. "En los últimos 6-8 meses he tenido bastantes problemas con mi confianza y mi felicidad fuera y dentro de la pista. Estaba tan preocupada por decepcionar a mi familia, equipo y toda la gente que me apoya que perdí mucha confianza en mí misma", explica Swan.

"Cada partido que perdía me hacía sentir peor tenista y persona. Decidí guardarme estos pensamientos para mí porque no quería ser una molestia para nadie y porque es muy difícil compartirlo. No obstante, pensé que se iba a pasar en uno o dos días. Pero me sentía cada vez peor, hasta el punto en el que no podía soportarlo más y tenía que cambiar para mejorar algo"

Swan narra los cambios que ha sufrido desde que recurrió a la ayuda de un profesional. "He decidido recurrir a un psicólogo y hablar claramente de mis sentimientos. La primera cosa que me dijo es que es perfectamente normal. También me felicitó por hacer el esfuerzo de cambiar, porque es un gran avance", explica.

"Ahora me doy cuenta de que la vida de una tenista no se trata de complacer a la gente o demostrarles cuánto vales, se trata de demostrártelo a ti misma. Si puedes irte a la cama y decirte que estás orgullosa de ti misma esa es la razón para estar satisfecha", concluye.