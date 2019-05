Luis Suárez se defiende de las críticas: "He demostrado cada día desde que llegué a este club que estoy 100% involucrado"

Luis Suárez ha querido aclarar algunos asuntos tras la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Valencia. Muchos echaron en falta la figura del uruguayo en ataque para asistir a Messi y se preguntaron por el motivo de su ausencia.

Este es el comunicado completo:

Día de tristeza, de decepción y de impotencia de no poder ayudar a mis

compañeros pero, sí, muy orgulloso de todos ellos, que ayer intentaron todo lo

posible para darle una alegría a nuestra afición

Ahora es momento de cambiar el chip para la próxima temporada y hacer todo lo

posible para cumplir con los objetivos.

No soy mucho de aclarar cosas que se dicen de mí y que llegan a la gente, pero

esta vez me veo con la obligación de hacerlo, ya que creo que muchas cosas que

se están diciendo son con mala intención y ponen en duda mi profesionalidad.

Este año comencé la temporada con molestias en el cartílago, del cual mucha

gente ya sabe, y que con el GRAN TRABAJO del cuerpo médico del club logré

soportar sin ningún problema. A todos los, muchísimas gracias por vuestro

trabajo y dedicación.

Es por eso que quiero aclarar, en especial a todos los que parece que me quieran

hacer daño, que la lesión que me llevó a pasar por quirófano NO TIENE

absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de

menisco que sufrí en la eliminatoria contra el Liverpool. Es por ello que me vi

obligado a pasar por el quirófano y perderme la final de ayer en contra de mi

voluntad

He demostrado cada día desde que llegué a este club que estoy 100%

involucrado, lo doy todo en cada entreno y en cada partido por este escudo.

Porque siempre ha sido y es mi sueno estar acá! Muchas gracias a todos y VAMOS BARÇA.