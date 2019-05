James Milner, futbolista veterano del Liverpool, fue entrevistado en el medio de comunicación británico 'Daily Mail' a modo de previa de la final de la Liga de Campeones, la cual se disputará este próximo sábado.

En dicha entrevista, Milner confesó que tuvo un pequeño encontronazo con Leo Messi al descanso del partido de ida de semifinales. Cabe recordar que durante el primer tiempo el inglés realizó una dura entrada sobre el argentino.

"Le pregunté si estaba bien pero estaba furioso", afirma Milner en dicha entrevista. "Me iba llamando ‘burro’, que es un animal pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento…", comentó.

Cabe señalar también que Messi le realizó un caño espectacular durante un partido entre el Barcelona y el Manchester City cuando Milner estaba en el conjunto 'citizen', situación que algunos definieron como motivo de dicha dura entrada en el primer tiempo del Camp Nou.