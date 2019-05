La SER se vuelca con el UEFA Champions Festival Madrid 2019

La final de la UEFA Champions League llega a Madrid y la SER se vuelca con uno de los mayores eventos de la temporada en el fútbol mundial. El gran partido entre el Liverpool y el Tottenham se celebrará este sábado a las 21:00 horas en el estadio Wanda Metropolitano, pero mucho antes la ciudad será una fiesta con el UEFA Champions Festival Madrid 2019 del que la SER es radio oficial.

El festival quiere convertir el centro de Madrid en toda una fiesta del fútbol en la que el protagonismo estará en cuatro puntos: la Puerta del Sol, la Plaza del Callao, la Plaza de Oriente y la Plaza Mayor. En todos ellos habrá distintas actividades para los seguidores de la Champions. Por ejemplo, en Sol habrá distintas actuaciones musicales. Entre ellas, la de Carlos Vives. Además, los DJ de Los 40 tendrán un papel protagonista. En Sol pincharán para todos los madrileños Óscar Martínez, David Álvarez, Jesús Taltavull, Félix Castillo y Charlie Jiménez.

LA SER, EN LA PLAZA MAYOR Jueves, 30 Hoy por hoy Madrid (de 12:20 a 14:00 h.) Viernes, 31 Hoy por hoy Madrid (de 12:20 a 14:00 h.) SER Deportivos (de 15:00 a 16:00 h.) La Ventana de Madrid (de 19:20 a 19:40 h.) Hora 25 Deportes (de 20:30 a 21:00 h.) Sábado, 1 A Vivir Madrid - Carrusel Madrid (desde las 12:00 a las 14:00 h.)

La SER tendrá un espacio propio en la Plaza Mayor, desde donde emitirá estos programas: Hoy por Hoy Madrid, La Ventana de Madrid, SER Deportivos, Hora 25 Deportes, A Vivir Madrid y Carrusel Madrid.

Las leyendas

En ese mismo lugar también formaremos parte de uno de los grandes eventos de la previa de la final de la UEFA Champions League: el partido de las leyendas. El encuentro se disputará en el campo de fútbol que la UEFA ha preparado en la Plaza Mayor y sobre el que jugarán algunos nombres que forman parte de la memoria futbolística de todos. El partido comenzará a las 17:00 horas del próximo viernes.

Unas horas después, a las 21:00 horas, tendrá lugar un partido que disputarán las voces de la SER. Ven a la Plaza Mayor y podrás ver a nuestros presentadores, narradores y comentaristas sobre el terreno de juego. ¿Serán capaces de dar tanto espectáculo como lo hacen a través de las ondas? Seguro que sí.

El escenario de la Puerta del Sol. / CADENA SER

Cuatro días de diversión

El UEFA Champions Festival Madrid 2019 ofrece cuatro días de actividades por el centro de la ciudad con motivo de la final. El jueves, por ejemplo, podrás empezar a ver partidos en la Plaza Mayor desde las 14:15 horas y podrás disfrutar en Sol de la actuación de Sebastián Yatra (22:00 h.).

El viernes no solo tendrás los partidos de las leyendas de la UEFA y el de la SER, sino que también podrás asistir a la actuación de Dimitri Vegas & Like Mike. El sábado, día del partido, te sorprenderán los football freestylers del escenario principal de Sol y la actuación de Carlos Vives antes de que comience el partido entre el Liverpool y el Tottenham. Os recordamos que el encuentro no se podrá ver en los escenarios del Champions Festival Madrid 2019. La fiesta continuará el domingo con más freestylers por la mañana y diversas actuaciones en el escenario de Sol desde las 13:00 hasta las 22:00 horas.

No te pierdas ningún detalle ni actividad de este festival del que la SER es emisora oficial.