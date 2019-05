Sánchez pide a Cs que no pacte con Vox y levante el cordón sanitario al PSOE

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reclamado sin nombrarlo al líder de Cs, Albert Rivera, que no pacte con Vox la gobernabilidad de municipios y comunidades autónomas y que levante "el cordón sanitario al PSOE", tras ganar esta noche "de lejos" las municipales, autonómicas y europeas.

"Apelo a la responsabilidad de los líderes nacionales, para no dejar en manos de la ultraderecha la estabilidad de gobiernos municipales y autonómicos. Es hora de que se levante el cordón sanitario al PSOE, que ha ganado rotundamente las elecciones", ha dicho Sánchez en una comparecencia sin preguntas en Ferraz.

Junto a él estaban, todos con semblante serio, el cabeza de lista al Parlamento Europeo, Josep Borrell; la número dos, Iratxe García; la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo; y las ministras Dolores Delgado, Margarita Robles y Teresa Ribera. También el ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y los diputados por Madrid y miembros de la ejecutiva Santos Cerdán y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente segundo del Congreso, así como la presidenta del partido y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona.

Tras constatar que el PSOE ha ganado las europeas, las municipales y "un buen número" de comunidades autónomas, Sánchez ha señalado que "en aquellas administraciones en las que la primera fuerza política no pueda gobernar será porque la derecha del PP y Ciudadanos pactan con la ultraderecha". Unos pactos que, a su juicio, van en contra del "mensaje y la voluntad inequívoca que han expresado los españoles en los tres niveles, en favor de avanzar, no retroceder y no sostener la estabilidad de un gobierno en la ultraderecha".

Tras insistir en que el PSOE es la primera fuerza política en España "de largo" y en que los españoles comparten su análisis, diagnostico y recetas en materia de convivencia, justicia social y regeneración y limpieza, el presidente se ha reafirmado en esa hoja de ruta: "Ahí vamos a seguir", ha aseverado. Se ha mostrado también convencido de que en Europa no va a ser entendida por parte de partidos liberales y conservadores alianzas con la ultraderecha de Vox.

Por eso, ha llamado a todos los partidos a que "reflexionen", después el ciclo electoral "tan intenso" que se cierra con los comicios de este domingo, y que dejen a un lado la dialéctica electoral para pensar en los españoles, "que ni mucho menos quieren hacer descansar la gobernabilidad de sus instituciones en manos de una formación política que claramente está centrada en la ultraderecha"