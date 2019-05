El corte de mangas del PP a Manuela Carmena durante su discurso

Los primeros sondeos a pie de urna daban la victoria a los partidos de izquierda sobre los de la derecha. Sin embargo, el escrutinio certificaba lo contrario. Manuela Carmena y Más Madrid ganaban en la capital española, tal y como apuntaban las encuestas, pero no consiguieron los apoyos suficientes para continuar cuatro años más en el Ayuntamiento.

La suma de Más Madrid y PSOE no alcanza los 29 concejales necesarios para llegar a gobernar, pero la unión entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox sí. Por esa misma razón, y la espera de los pactos poselectorales, Manuela Carmena comparecía frente a los medios y a los seguidores para asumir que había perdido la alcaldía.

"Sé que no voy a seguir siendo alcaldesa"

A pesar de haber obtenido 19 escaños, Manuela Carmena reconocía que no volverá a ser presidenta del Ayuntamiento de Madrid, ya que no contempla llegar a un acuerdo con Ciudadanos: "Ahora mismo, ya sé que no voy a seguir siendo alcaldesa. Me gustaría agradecer a los madrileños el seguimiento y el apoyo que he tenido en tantas ocasiones".

Sin embargo, Manuela Carmena no fue la única protagonista durante el emotivo discurso de la candidata de Más Madrid. Las cámaras también captaron las lágrimas de Rita Maestre y Esther Gómez y el corte de mangas de un compañero de José Luis Martínez Almeida e Isabel Gómez Ayuso en el interior de la sede de los populares en la calle Génova.

"Altura política en forma de corte de mangas desde la sede del PP"

Unas imágenes que no han pasado por alto las redes sociales, quienes no daban crédito ante lo que estaban viendo frente a su televisor. Entre ellas destaca el comentario de la economista Marta Flich, quien denunciaba la reacción del representante del Partido Popular: "Altura política en forma de corte de mangas desde la sede del PP".

Mientras que algunos lamentan que este es el Madrid que les espera a los madrileños y madrileñas durante los cuatro próximos años, otros piden identificar a la persona que ha llevado a cabo el corte de mangas. En definitiva, Manuela Carmena no logra los apoyos necesarios para hacerse con el Ayuntamiento de Madrid y todo apunta a que Almeida será el nuevo alcalde de la capital española.