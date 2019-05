La reacción de Kit Harington al leer la escena del desenlace entre Jon Snow y Daenerys /

Atención, en el siguiente artículo encontrarás información sobre el último capítulo de 'Juego de Tronos'. Por esa misma razón, si todavía no lo has visto, te recomendamos que no sigas.

Ya ha pasado una semana desde la emisión del último episodio de 'Juego de Tronos' y muchos de los fans siguen sin poder asimilar que no habrá más capítulos. Para saciar su necesidad de nuevos datos la cadena HBO emitía este domingo un documental titulado 'La úiltima guardia', centrado en los últimos meses de rodaje de la ficción más famosa de esta época.

El documental, dirigido por Jeany Finley, muestra el trabajo diario del inmenso equipo de profesionales de la serie, desde los creadores a los actores. De hecho, 'La última guardia' enseña a los espectadores uno de los momentos más secretos de los rodajes audiovisuales: la lectura de los actores del guion de uno de los capítulos, concretamente del episodio final.

Kit Haringtons first reaction to Daenerys death scene !😞 pic.twitter.com/U3GznQjmVY — Queen of the 7 kingdoms (@itsTrueDany) 27 de mayo de 2019

Este momento no ha pasado desaparecibido para los fans, que han buscado la reacción de Kit Harington, el actor que da vida a Jon Snow, al leer el instante en que su personaje decide poner fin a la vida de su amada (y tía) Daenerys Targaryen tras lo sucedido en la batalla de Desembarco del Rey en la que la khalessi decide atacar a las decenas de miles de habitantes de la ciudad reinada hasta entonces por Cersei Lannister.

En el documental se puede ver cómo los protagonistas de la serie reaccionan a medida que el productor Bryan Cogman relata los detalles de la escena final de Daenerys. Mientras que Maisie Williams (Arya Stark) se lleva las manos a la cara, a la otra protagonista de la secuencia, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) le entra la risa, empieza a bromear y termina derramando una lágrima.



Pero todas las miradas van hacia Harrington, quien no puede contener la emoción al descubrir que él va a ser el encargado de matar a 'khalessi' y rompe a llorar en plena reunión en el momento más tierno del recién estrenado documental de HBO.