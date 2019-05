Logran 'reconectar' neuronas dañadas

Un grupo de científicos, con la colaboración del CSIC (el Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ha demostrado, por primera vez, que una enfermedad neurodegenerativa (que no tiene cura y que se llama “degeneración frontotemporal) provoca la “desconexión” de una población de neuronas de otras regiones clave del cerebro.

Pero, detectado el problema, estos investigadores también han conseguido ya “reconectar” estas neuronas en ratones y en cerebros de pacientes donados tras su muerte.

Y lo importante de este avance científico es que esta enfermedad neurodegenerativa también afecta a los seres humanos y de forma grave porque ataca áreas clave del cerebro relacionadas con el comportamiento y el lenguaje.

Grave enfermedad

“Nuestro estudio muestra por primera vez alteraciones en la forma y en la función de una población de neuronas de una región del hipocampo, las neuronas granulares del giro dentado, en un modelo de ratón con degeneración frontotemporal”, ha explicado la investigadora María Llorens-Martín, que trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid).

Además, este equipo de investigadores también ha utilizado cerebros de varios pacientes que fueron donados tras su fallecimiento.

Según este nuevo estudio, que ha sido publicado en la revista “The Journal of Neuroscience”, los humanos que sufren esta enfermedad, que ahora no tiene cura, presentan unas alteraciones idénticas a las de estos ratones, que se han diseñado genéticamente como modelo para poder estudiar esta grave patología.

Nuevo método

Para conseguir “reconectar” este grupo de neuronas dañadas, estos científicos han empleado un complejo sistema de virus modificados genéticamente para poder “activar” las nuevas neuronas.

Y el resultado ha sido positivo, ya que, cuando esta activación de las células realiza durante un determinado periodo de tiempo, las neuronas son capaces de recuperar su forma y sus conexiones.

“Comparamos las neuronas de los ratones y los pacientes que padecían degeneración frontotemporal y observamos unas similitudes extremadamente llamativas. Finalmente, ensayamos las dos estrategias terapéuticas en estos ratones y comprobamos cómo ambas eran capaces de revertir estas alteraciones”, explica Llorens-Martín.

Ensayos con humanos

Según los investigadores, si estas alteraciones son reversibles en ratones modelo, el siguiente paso consiste en tratar de encontrar una posible terapia para la enfermedad también en los seres humanos.

“Serán necesarios futuros estudios en pacientes para determinar la aplicación práctica de este descubrimiento”, ha anunciado María Llorens-Martín.

Sin embargo, hay un dato esperanzador, porque este grupo de investigación ya ha mostrado recientemente la existencia de este fenómeno de generación de neuronas en el cerebro de los seres humanos.