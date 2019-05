Mehdi Bayat, vicepresidente de la Federación belga: "Por lo que yo sé, el Barça no ha contactado con Roberto Martínez"

Mehdi Bayat, vicepresidente de la Federación belga, explicó en Què T’hi jugues respecto a un posible interés del FC Barcelona sobre el seleccionador Roberto Martínez que "el club no ha contactado con él".

"He mantenido una conversación con Roberto Martínez para hablar de la concentración de la selección belga a partir del 4 de junio, pero ni mucho menos hemos hablado de un posible interés del Barça y es más, diría que el Barça no ha contactado con él. Por lo menos por lo que yo sé, no han contactado con él", explicó.

El vicepresidente negó que Roberto Martínez fuese a romper su compromiso con la federación. "Creo que sí, que cumplirá su contrato. Es un señor de verdad, no un impostor. Un señor en mayúsuculas. Por lo tanto, no creo que rompa su contrato con nosotros, y sé que si hay algo antes nos lo dirá. En la vida al final puedes hacer lo que quieras, pero insisto, no creo que Roberto sea el tipo de persona que hace esto", dijo.

"Conozco a Roberto, es un señor de verdad. Ha dicho muchas veces a la prensa que si algún club le llama nos lo diría porque ahora mismo tiene contrato, por lo tanto el club tendría que hablar con nosotros, con la Federación belga que representamos yo mismo y el presidente y somos los únicos autorizados para negociar en un caso como este. Roberto tiene dos años más de contrato, hasta el 2021 prorrogable al 2022", concluyó.