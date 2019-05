Qué dicen los barones socialistas que deberían renegar de Sánchez para conseguir los votos de Ciudadanos

Hay tres casos -Madrid, Aragón y Castilla y León- en los que los líderes del PSOE deberían renegar de las palabras de su jefe, Pedro Sánchez, para conseguir los votos de Ciudadanos. Por el momento, los barones socialistas mantienen bastante prudencia a los que afecta sobre un posible acuerdo con Ciudadanos. Realmente, ninguno ha entrado hoy en el fondo del asunto, en las esas exigencias del partido naranja.

En Castilla y León, Luis Tudanca, señala que de lo que hay que hablar es de los asuntos de esa comunidad. "No quiero hablar de otra cosa que no sea lo de aquí porque eso es lo que han votado los castellano y leoneses, y es lo que nos ocupa. Si quiere hablar de la política nacional, que hablen. Yo voy a seguir hablando de la política de Castilla y León", pronunció Tudanca.

Pedro Sánchez aconseja a Iglesias y Rivera que reconsideren sus posturas después del 26-M El presidente del Gobierno en funciones ha calificado de contradicción "que un partido que se autodefine como liberal pacte con la ultraderecha" en referencia a Ciudadanos

Más prudente aún se ha mostrado el presiente de Aragón en funciones, Javier Lambán, que antes de la ejecutiva del PSOE regional ha preferido directamente no pronunciarse. "Hasta que yo no escuche a Ciudadanos plantear exactamente que piensa, o lo que piensa cualquier otro, no me voy a pronunciar", explicó Lambán.

Y en Madrid, donde se ha reunido la ejecutiva regional de Ciudadanos. Fuentes del entorno de Ángel Gabilondo aseguran a la Cadena SER que lo que se está produciendo es mucho ruido y pocas cosas concretas. Quieren escuchar de viva voz las exigencias de Ciudadanos para conocer sus verdaderas intenciones.