En qué consiste el síndrome del trabajador quemado

Según la nueva clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud que entrará en vigor en 2022, en el apartado problemas asociados al empleo, hablamos de un síndrome que resulta del estrés crónico en el trabajo y que no se ha podido gestionar con éxito. Es importante el factor temporal, no se desarrolla este 'burnout' porque un día o dos prolonguemos la jornada laboral, sino que hablamos de algo que se sostiene años, 5 al menos, y que -según nos explicaba desde Ginebra el coordinador de salud laboral de la OMS, Ivan Ivanov- tiene que ver con dos factores muy concretos y también con los jefes. "Horarios de trabajo excesivos y altos niveles de exigencia habitual, así que se necesita incrementar el nivel de conciencia de los empleadores para que no encarguen a los empleados con tareas que no pueden desarrollar dentro de su jornada laboral.

Son los cuidadores o los que tienen interacciones constantes con la gente quienes más sufren este síndrome. Entre un 30% y un 50% de los médicos lo padecen y entre el 10% el 70% de los enfermeros están en la misma situación.

Los síntomas son tanto físicos como psíquicos. Para empezar, la depresión. Una de cada diez depresiones tiene que ver con el estrés profesional, pero también la irritabilidad, el cansancio la pérdida de empatía, frustración. Sobre los indicadores de alerta físicos hablamos de insomnio, úlceras, migrañas, asma, problemas en el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, pérdidas de peso severas y el peor de todos: el daño cerebral. En la OMS tienen comprobado que trabajar 55 horas por semana dispara el riesgo de sufrir una apoplejía cerebral un 30%.