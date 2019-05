Un reportero de 'Todo es mentira' es agredido en el acto de Vox

'Todo es mentira', el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, contó este lunes cómo uno de sus reporteros había sido agredido en la sede de Vox cuando intentaba hacer su trabajo durante el cierre de la campaña electoral.

El periodista se trasladó hasta allí para hablar con los candidatos del partido tras conocerse los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. Y como no tenía acreditación optó por esperar en la calle para poder conseguir las declaraciones de los políticos más representativos de la formación de ultraderecha.

La agresión se produjo cuando seguía a Rocío Monasterio, la candidata de Vox por la Comunidad de Madrid. El reportero estaba haciéndole varias preguntas cuando, de repente, uno de los miembros encargados de la seguridad le agarró violentamente para apartarlo de Monasterio.

"Estábamos en la calle esperando esas declaraciones y todos me atendieron. Santiago Abascal respondió mis preguntas e Iván Espinosa también", explicó a Risto Mejide durante una conexión. "Aunque algunas de nuestras preguntas eran incomodas, nuestra misión es hacer nuestro trabajo siempre".

Y continuó: "Rocio Monasterio nos estaba atendiendo perfectamente y es entonces cuando se produce ese momento con este señor, que parece que es uno de los organizadores del evento. Comienza colocándome el brazo para impedirme hacer mi trabajo, pero otra persona tapa la cámara con unos papeles y en ese momento me da dos codazos en la barriga. Hay un momento en el que me quedo sin respiración".

A continuación irrumpió la Policía para poner orden. Le tomaron los datos al reportero y le dieron la opción de denunciar, aunque prefirió no hacerlo en ese momento. "Me preguntaron si quería denunciar y dije que no porque me costaba creer lo que estaba sucediendo".