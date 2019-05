Ellen DeGeneres revela que su padrastro abusó sexualmente de ella cuando tenía 15 años

La presentadora de televisión y actriz Ellen DeGeneres ha revelado que sufrió tocamientos sexuales por parte de padrastro cuando tenía 15 años, informó este martes el diario estadounidense USA Today, que adelantó extractos de una entrevista. Según DeGeneres, su madre estuvo un tiempo casada con un hombre que aprovechaba los días en los que su mujer estaba fuera de la ciudad para realizar tocamientos a la actual presentadora.

"Me decía, cuando ella estaba fuera de la ciudad, que había notado un bulto en su pecho y necesitaba tocar mis pechos porque no quería preocuparla, pero que necesitaba sentir los míos", narró la estrella televisiva durante una entrevista en el programa "My Next Guest Needs No Introduction", que Netflix estrenará de forma completa el próximo viernes.

Su padrastro trató de entrar en su habitación

DeGeneres indicó además que su padrastro, tras haberla convencido, intentó tocar sus pechos "una y otra vez". Esta no es la primera vez que la presentadora recuerda los abusos sexuales que sufrió en la adolescencia, a los que se refirió en el año 2005 en una entrevista con la revista "Allure".

Según relató, los tocamientos "llegaron a más" y su padrastro, ya fallecido, trató de acceder a su habitación. "Intentó entrar en mi habitación, salté por la ventana y corrí porque supe que iba por algo más", sostuvo.

No se lo contó a su madre para protegerla

La estrella televisiva reconoció que "no quiso" contar el incidente a su madre, entonces enferma de cáncer, porque "estaba protegiéndola y sabía que arruinaría su felicidad".

Con su relato, DeGeneres aseguró que pretende inspirar a otras mujeres para que pierdan el miedo "a tener una voz y decir que no". "Esa es la única razón por la que creo que es importante hablar sobre esto, porque hay muchas chicas jóvenes y no importa la edad que tengan", continuó.

"Me enoja que no se crea en las víctimas"

"Cuando veo que la gente habla -añadió-, especialmente ahora, me enoja cuando no se cree a las víctimas, porque simplemente no inventamos cosas. Me agradan los hombres, pero hay muchos que se salen con la suya".

DeGeneres dijo públicamente que era lesbiana en 1997 y tras la entrevista de 2005 aseguró que los incidentes no tuvieron nada que ver con su orientación sexual. "La gente en la que he confiado sobre esto antes dice: "Oh, es por eso que eres lesbiana" -dijo-. Pero antes de eso era lesbiana. Mis primeros recuerdos son como lesbiana".