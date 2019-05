Abascal: "Sin diálogo no habrá gobiernos alternativos a la izquierda"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido una rueda de prensa para analizar los resultados de las pasadas elecciones locales, autonómicas y europeasy explicar su postura ante el proceso de posibles pactos con otros partidos políticos. "Vox es imprescindible y absolutamente necesario para la alternativa a la izquierda", ha sentenciado al comienzo de su intervención, pero añade que "será imposible" apoyar a gobiernos que ni siquiera se sienten a dialogar con su grupo: "Si Ciudadanos va a formar parte de un gobierno, necesariamente tiene que hablar con nosotros", advierte a la formación naranja. De hecho, ha culpado al partido de Rivera de lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid: "Carmena se daba por políticamente acabada la noche electoral y ha resucitado durante estos días por los titubeos y las dudas de Ciudadanos. Ha pensado que tiene alguna posibilidad".

Santiago Abascal ha afirmado que ya ha tenido "algún contacto informal con el PP" e incluso ha hablado con Pablo Casado pero interpela a un cambio por parte de Ciudadanos. "No habrá alternativa a la izquierda si se pretende ningunear y humillar a los votantes de Vox", sentencia y se pregunta "por qué a Vox se le exige que apoye a gobiernos que no se quieren sentar a negociar".

Este jueves, se reunirá el Comité ejecutivo nacional de Vox que analizará cuáles son sus posibilidades en cada ayuntamiento y comunidad autónoma donde sus votos puedan ser decisivos. Hasta entonces, no quieren poner ninguna línea roja ni cerrarse ninguna puerta: "Primero hay que poner la primera piedra, sentarnos a hablar", insiste. Abascal ofrece "flexibilidad y respeto" y no descarta "solicitar la entrada en los gobiernos para garantizar que los acuerdos se cumplen", y no pase como en Andalucía, donde considera que no se está obedeciendo a lo pactado con PP y Cs.

Vox ha perdido en las europeas la mitad de su respaldo con respecto a las generales de hace un mes, al pasar de casi 2,7 millones de votos a 1,3.

Sin embargo, sus resultados en las municipales y autonómicas le permiten ser determinante para formar gobierno en las comunidades de Madrid, Murcia y, posiblemente, también en Aragón, así como en una quincena de ayuntamientos destacados, entre ellos el de la capital de España.

El Comité Ejecutivo Nacional del partido tiene previsto reunirse esta semana para delimitar el sentido de las negociaciones para la configuración de gobiernos. Ya en su primera intervención nada más conocerse los resultados, su presidente, Santiago Abascal, puso la primera condición: las conversaciones han de celebrarse a tres bandas, por lo que, en ningún caso, aceptarán repetir el modelo andaluz, en el que el PP negoció por un lado con Cs y por otro con Vox.

"No vamos a permitir cordones sanitarios", advirtió el líder del partido, en cuyo entorno no se descarta exigir también entrar en los gobiernos, como ha apuntado este lunes su candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.