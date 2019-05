La portavoz del Govern no sabe explicar qué cuentas hace para afirmar que "el independentismo ha ganado en Barcelona"

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, salió este martes en rueda de prensa y le preguntaron por el retroceso de apoyos del independentismo en las últimas elecciones municipales en Barcelona. De un total de 41 concejales, ERC obtuvo 10 y Junts per Cat, 5, con lo que juntos suman 15, tres menos que en las elecciones de 2015, los tres sillones que ha perdido la CUP en estos comicios.

Aún así, Budó repetía una y otra vez que "el independentismo ha ganado en Barcelona" pero, a medida que una periodista le insiste en que las cuentas no dicen eso, ella se empieza a liar: "Yo he dicho que ha ganado porque 15 concejales independentistas pues digamos que... es más que lo que suman, ¿no?, los otros grupos no juntos, sino mayoritariamente", dice en un intento de argumentar algo que es mentira. Sus explicaciones acaban por no convencerla ni a ella, que acaba matizando su frase diciendo "nosotros sí creemos que han ganados las fuerzas soberanistas en Barcelona".