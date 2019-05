Un tribunal paraliza la adjudicación de los viajes del IMSERSO

La próxima campaña de viajes para mayores del IMSERSO, que debería comenzar después del verano, sufre un parón, porque un tribunal de la Administración ha suspendido la tramitación del concurso para adjudicar su organización.

El Tribunal Central de Recursos Contractuales ha adoptado las medidas cautelares que le pedía la patronal hotelera CEHAT, que recurrió a principios de mayo los pliegos del concurso porque considera que no se han calculado bien, conforme a la normativa, los costes del sector antes de fijar los precios máximos a pagar a los hoteles.

CEHAT, en una nota pública, se muestra satisfecha por esta decisión. Insiste en que los precios fijados inicialmente por la Administración obligarían a los hoteles a cobrar por debajo de sus costes.

"Los viajes no están en peligro"

El IMSERSO llama a la calma. Señala, también en nota de prensa, que lo ordenado por el tribunal es solo una suspensión cautelar, a la espera de estudiar el fondo del asunto. Que la sentencia definitiva puede demorarse en torno a un mes más. Y sostiene que, independientemente de la decisión que tome entonces, habrá viajes del IMSERSO en la próxima campaña no corren peligro, aunque hubiese que retocar los pliegos del concurso cuestionados. "Como no puede ser de otra forma -apunta la nota- los viajes del IMSERSO no están en peligro y este programa de viajes se seguirá manteniendo en la temporada 2019/2020".

Están en juego las 900.000 plazas iniciales previstas para la próxima campaña, a partir de septiembre. Y la actividad de más de 300 hoteles y unos 12.000 empleos directos, según el sector.