El PSOE matiza a Ábalos y afirma que no se plantea un gobierno de coalición con Unidas Podemos

El Gobierno ha salido al paso de las declaraciones de Ábalos, quien, en la mañana de este jueves, ha abierto la puerta a la entrada de miembros de Unidas Podemos en el ejecutivo. Los socialistas aseguras que está en la misma posición de antes, aunque ahora expresen su opinión de otra manera. Su proposción es negociar perfiles con Unidas Podemos, pero no meter a sus dirigentes como "el otro partido" del ejecutivo, con áreas propias y capacidad de decisón en el día a día. El PSOE rechaza un gobierno de coalición al uso, en el que cada formación política tiene su cuota. Los socialistas argumentan que sumando los escaños de ambas formaciones no logran al mayoría absoluta y de ahí que no se justifique la fórmula. Por otro lado admiten que es necesaria la estabilidad y que esta tiene que llegar a a traves de Unidas Podemos.

Fuentes de Moncloa decían en la mañana de este jueves que estamos en la "fase del cortejo". Lo cierto es que cuando Ábalos mencionó en Antena 3 la incorporación al ejecutivo de miembros de Podemos, el Gobierno se apresuró a matizarlo. Aclaró que la apuesta sigue siendo esa, perfiles progresistas pactados con Podemos pero independientes.

El propio ministro en funciones, José Luis Ábalos, ha aclarado después su mensaje remitiéndose a la idea de que todo lo va a decidir Pedro Sánchez. "Creo que ya lo he dicho bastante claro. Queremos un gobierno socialista, abierto, progresista y su configuración depende del presidente del Gobierno", ha señalado. Sin embargo, la puerta abierta es algo que también dejan algunos ministros en privado.

Las conversaciones de momento entre PSOE y Unidas Podemos no han comenzado todavía y, de hecho, ni siquiera está cerrado quién compondrá el equipo negociador. La interlocución es fluida, pero el objetivo es armar un acuerdo programático.

Gobierno autonómicos y pactos con Ciudadanos

Hay varios gobiernos autonómicos pendientes de pactos. Allí donde hay margen por la izquierda el PSOE cree que no habrá problemas para desatascar las negociaciones y cerrar gobiernos. A la cúpula socialista le preocupa más el entendimiento con Ciudadanos. Ábalos tiene pendiente conversar con José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos; pero en el PSOE temen que los naranjas estén haciendo encuestas pasa saber qué pactos prefieren los suyos.

Castilla y León a un paso

Los socialistas son optimistas respecto a Castilla y León y creen que el líder de la formación allí, Francsico Igea, que se enfrentó a Rivera y ganó el pulso, tendrá autonomía para hacer presidente en un giro histórico en la región al socialista Luis Tudanca. En Ferraz lo tienen como prioridad absoluta juntos con la alcaldía de Zaragoza, donde piensan dar la pelea. En el caso de Aragón confían también en el entendimiento con Ciudadanos, que ya ha vetado allí a Vox y podría dar continuidad al gobierno de Javier Lambán.

En Murcia

También en la Regió de Murcia el gobierno depende de Ciudadanos. Aquí el temor es que Rivera pueda utilizar el territorio como moneda de cambio con el PP y que los líderes regionales no tengan autonomía suficiente. La Asamblea de Murcia es, junto con la de Madrid, la primera en constituirse, el próximo 11 de junio.