Desalojo en General Castaños: los mensajes que muestran la presión de los Espinosa de los Monteros a los inquilinos

El chat lo creó Paz Espinosa de los Monteros en febrero de 2016. Estaban incluidos Jorge Espinosa de los Monteros, el empresario que les ha demandado, y un abogado. El grupo se llamó 'DESALOJO GENERAL CASTAÑOS' y los mensajes recogen las quejas por las obras que los Espinosa de los Monteros justificaron con una supuesta ITE, según la demanda.

Quejas de los vecinos que escribieron a la propiedad. Paz Espinosa de los Monteros comparte a finales de julio de 2016 que le ha llamado S porque "nadie le ha avisado de las obras y me ha mandado unas fotos de su cocina". Añade que "no están viviendo en la casa porque no podían soportar las obras con un bebé".

24 horas sin agua

La peor historia es la de una anciana de 95 años. Su sobrina escribe a los propietarios el 19 de agosto de 2016 para decirles que su tía M "está sin agua desde ayer, no avisaron del corte y no han podido coger unas jarras para beber ni para cocinar". Señala que le parece "gravísimo tener a dos personas mayores –una de 95 años de salud delicada e imposibilitada para salir del edificio puesto que habéis censurado el ascensor- casi 24h sin agua".

La respuesta de Jorge Espinosa de los Monteros fue: "seguimos sorprendidos de que mantengas a tu tía viviendo dentro de una obra, me parece inhumano que no quieras llegar a una solución. No me entra en la cabeza pero las obras no se pueden parar". "Los que estáis provocando muchos perjuicios con una actitud incalificable sois vosotros", vuelve a escribir la sobrina de M. "¡Esta nos pone una demanda!" contesta Paz Espinosa de los Monteros después de leer los mensajes.

M falleció el 23 de agosto. Solo cuatro días después de este cruce de mensajes. Según su sobrina en un escrito remitido a la propiedad que también obra en poder de esta emisora "M sufrió durante los meses previos a su muerte una grave situación de angustia provocada por el permanente hostigamiento al que se vio sometida". Hechos por los que presentó una querella que fue archivada.

"Están disfrutando del patio"

El grupo de esta red social también recoge quejas de la familia de Iván Espinosa de los Monteros, diputado de Vox al Congreso. Su tío Jorge escribe en el mes de junio que falta un andamio en el patio interior de una vivienda. "¡Están disfrutando del patio!", apostilla su hermana Paz después de leerle. La presión para echar a los inquilinos y poder entregar el edificio al grupo Mabel era tal que hasta llegaron a acordar que no hubiera portero en agosto: "no vamos a poner portero en agosto, lo hemos hablado con el administrador y así nos ahorramos un sueldo", escribe Jorge a mediados de julio de 2016.

Las negociaciones llevadas a cabo para conseguir que los inquilinos abandonaran sus casas a cambio de una compensación económica también se pueden leer en el chat. Empresario y abogado informan puntualmente de los acuerdos a los que llegan. "Acabo de llegar a un acuerdo con F en 150.000", "cerrado J en 18.000" o "cerrado E. 16.000". Mensajes que llenan de regocijo a Paz y Jorge Espinosa de los Monteros que escriben respuestas como "perfecto", "genial" o "muy bien" seguidas de muchas admiraciones y emojis de aplausos o la mano con el pulgar hacia arriba.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Mabel Capital. El grupo empresarial que compró el edificio afirma que desconoce que se producían estas prácticas. Esta emisora ha recabado también la versión de los vendedores, de los tíos de Iván Espinosa de los Monteros, que han negado los hechos y han señalado que han presentado también una demanda contra este empresario. Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados ha afirmado que "contribuyó para solucionar esa situación de conflicto con los vecinos propiciando un acuerdo sensato, pruedente y amistoso entre todas las partes".