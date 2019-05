Guerra a los audios largos de WhatsApp: estas son las soluciones

Si eres de los que reciben audios de WhatsApp de cinco o más minutos de duración, no estás solo. Todos conocemos a esa persona que prefiere enviarte una nota de voz de varios minutos de duración en vez de enviarte un mensaje o realizar una llamada telefónica. Más aún desde que la plataforma de mensajería instantánea introdujo la posibilidad de grabar mensajes de voz sin la necesidad de mantener pulsado el botón.

Desde entonces, tienes tres opciones: escuchar el mensaje de voz hasta el final, escuchar el primer minuto y deducir el resto o directamente dejarlo en 'Visto'. No obstante, las tiendas de aplicaciones ofrecen otras alternativas que te ayudarán a escuchar ese mensaje de cinco minutos de duración en mucho menos tiempo. ¿Las conoces?

Ahorra tiempo

Si no puedes dedicarle cinco minutos a un audio de WhatsApp, descárgate TalkFaster!. Una aplicación, de carácter gratuito, que nos permite modificar la velocidad de los audios de WhatsApp sin salir de la aplicación. Desde reproducirlos más despacio (por el motivo que sea) hasta hacerlo al doble de velocidad.

Cuando hayamos descargado la aplicación, tan solo tendremos que seleccionar el audio que queramos escuchar, pulsar el icono de compartir, y seleccionar la aplicación TalkFaster. A continuación, escoge la velocidad de reproducción y pulsa sobre el boton de 'Play'. Además, si tu contacto es de los que se quedan callados o pensando, la aplicación también nos permitirá eliminar los silencios. En definitiva, TalkFaster! es una app mediante la que podremos ahorrar mucho tiempo... pero no es la única.

Transcribe los mensajes

Si eres de los que prefieren leer antes que escuchar, Transcriber para WhatsApp o Audio to Text for WhatsApp son tu solución. Dos aplicaciones, la primera para usuarios de Android y la segunda para iOS, mediante las que podrás transcribir los mensajes de WhatsApp en cuestión de segundos. De esta manera, no tendrás que pasar varios minutos con el móvil pegado a la oreja, sino que podrás leerlo de una forma fácil y sencilla.

Ambas aplicaciones funcionan de una forma prácticamente idéntica a la anteriormente citada Talkfaster. Una vez descargadas, tan solo tendremos que seleccionar el audio en cuestión, compartirlo con las apps y dejar que estas se ocupen del resto. Las plataformas analizarán el audio y lo trascribirán en cuestión de segundos. De esta manera, conseguirás hacer frente a los largos y tediosos audios de WhatsApp.