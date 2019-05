Ciudadanos acepta ahora hablar con Vox pero sólo para informarle de los acuerdos con el PP

Nueva vuelta de tuerca en el tira y afloja que se está produciendo entre partidos en medio del baile de las presiones previas a iniciar las negociaciones para pactar gobiernos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones. Tras elevar sus demandas Vox hacia Ciudadanos, el secretario general del partido presidido por Albert Rivera, José Manuel Villegas, ha reconocido que su partido no tiene problema en "informar" a Vox de los acuerdos que alcance con el PP sobre esos pactos.

Sin embargo, según Villegas, Ciudadanos no contempla negociar con el partido de Santiago Abascal ni compartir gobiernos con él. El número 2 de Ciudadanos insiste en que el socio "preferente" para él en las negociaciones posteriores a las elecciones municipales y autonómicas será el PP "en la mayoría de sitios".

Villegas ha asegurado que no le importa “la foto” con Vox, partido con el que garantiza “no va a haber negociaciones”. El número ‘dos’ de Rivera ha dicho que es “como pasó en Andalucía”. Sin embargo, no es así. En Andalucía Ciudadanos se negó en todo momento a aparecer en una misma foto con Vox. Y no lo hizo.

Ahora Ciudadanos sí contempla esa foto para “informar a los demás partidos de a qué acuerdo hemos llegado con el PP allí donde hayamos llegado a un acuerdo con el PP”. Villegas ha restado importancia a la formalidad: “No sé si será enviando el acuerdo por email o sentándonos a explicárselo”.

En cambio, con el PSOE "es muy difícil pactar", ha añadido, criticando a los socialistas por su decisión de iniciar conversaciones con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra para intentar formar Gobierno en Navarra, donde pueden pactar tanto con estas formaciones como con la coalición Navarra Suma, compuesta por Unión del Pueblo Navarro, el PP y Cs.

Según Villegas, “el PSOE, en cuanto puede empezar a pactar, lo primero que hace es tirarse en manos de los nacionalistas y buscar un acuerdo con el PNV y con Bildu para que los constitucionalistas no podamos gobernar en Navarra".