"Dejaron mi vivienda como un queso gruyerè": los testimonios que muestran el acoso de los Espinosa de los Monteros

María fue la última inquilina en abandonar el edificio de la calle General Castaños, 3. Asistida por un abogado, resistió las obras que convirtieron su casa "en un queso Gruyerè", como lo definió ella misma. Agujeros en techo y suelo de su casa, cortes de agua y de luz, ascensor inutilizado... Todo eso se encontró a la vuelta de vacaciones en 2016. "Cuando volví del verano me lo encontré absolutamente destrozado para que no pudiera vivir. Espantoso. No había ascensor, no había luz hasta las 20:00 horas de la noche... Era espantonso", asegura a la Cadena SER.

Finalmente, y asesorada por su abogado, negoció un acuerdo con Iván Espinosa de los Monteros y salió de su vivienda. Otro de los inquilinos recordaba para la SER aquellos meses. Reconoce que las obras a él no le afectaron tanto pero que eran molestas. "Yo me había ido cuando esa vecina falleció —una vecina falleció días después del inicio de este acoso inmobiliario—. A mi me dijeron que lo que había era lo que había y fui inteligente, me adapté a las circunstancias. Yo me había ido cuando esa vecina falleció. Igual que a mí me dijeron que había lo que había...", dice este vecino anónimo.

Estas obras, que según la demanda que les ha adelantado la Cadena SER se basaron en una ITE falsa, permitieron que el edificio se quedara vacío y para que posteriomente lo adquiriese el grupo Mabel que ahora levanta pisos de lujo frente al Tribunal Supremo a entre 15.000 y 20.000 euros el metro cuadrado.