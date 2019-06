Los mejores momentos de las hinchadas de Liverpool y Tottenham antes de la final

Las Fan Zones han cerrado, y toda la jornada ha trascendido sin apenas grandes incidentes. Tanto los aficionados del Tottenham, más desapercibidos en el día de ayer, como los del Liverpool han disfrutado de una previa espectacular antes de la gran final de la Champions.

La hinchada del Tottenham tenía su fan zone en la Plaza de Colón, mientras que la plaza de Felipe II albergaba a toda la afición red. Ambas aficiones nos han regalado grandes momentos. Una de ellas, fue cómo toda la afición del conjunto de Klopp cantó el mítico 'You'll Never Walk Alone', haciendo de la plaza de Felipe II, su particular Anfield.

Como la historia de Brian, un aficionado australiano del Tottenham que se ha desplazado hasta Madrid para ver el equipo de su vida, tras un viaje que ha durado 35 horas.

Buenísima la historia de Brian, un inglés que viene desde Brisbane (Australia). Nos ha contado en un gran español en @Avivirmadrid y @CarruselMadrid que su viaje ha durado 35 horas, miles de euros invertidos pero al menos la cerveza es barata 😜😜 pic.twitter.com/Fu6Qp6hzVX — José David Palacio (@josedpalacio) 1 de junio de 2019

Desde la afición red, uno de los momentos más cómicos fue cuando apareció el doble de Jürgen Klopp, para alegría de toda la hinchada que cantó al técnico alemán, y comenzaron a sacarse fotos con este copia de Klopp.

Una gran previa de una gran final como esta, ahora el Metropolitano espera que ambas hinchadas llenen de color sus gradas para conocer el heredero del Real Madrid.