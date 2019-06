"Sé que desde el cielo me cuidarás"

Se suman con el paso del tiempo las despedidas a Reyes, después de su trágica muerte esta mañana en un accidente de tráfico. Uno de los más especiales y sobrecogedores el mensaje en Instagram de uno de sus hijos, José Reyes.

Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi!😔Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10 no pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos! Se que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!! ❤️👨🏻👦🏻❤️ Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!! 🙏🏼

Con este texto se despide de su padre, y lo acompaña con la última foto que compartieron, y que había publicado dos semanas antes.