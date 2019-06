El alquiler de habitaciones, nuevo objetivo de los fondos de inversión

Andrés tiene 26 años, es ingeniero y se mudó a Madrid hace unos meses. Decidió no buscar piso y optar por alquilar una habitación en un piso compartido, con personas que no conocía. "Era mucho más cómodo. Yo quería un piso solo para seis meses y es mucho más complicado encontrarlo, así que decidí alquilar una habitación en un piso con gente que no conocía".

El de Andrés es el perfil que buscan plataformas como Badi, que se dedica al alquiler de habitaciones. Actúa de intermediario entre el propietario de la vivienda y el futuro inquilino y valora los perfiles de los diferentes inquilinos para asegurarse de que la convivencia sea buena.

El alquiler de habitaciones no es nuevo, pero hasta ahora estaba en manos de particulares y dedicado, sobre todo, a estudiantes. Ahora se está profesionalizando y es el nuevo objetivo de promotores y fondos de inversión. Lo plantean como una solución a la subida desproporcionada de los precios del alquiler en las grandes ciudades. Es más fácil acceder a una vivienda alquilando una habitación en un piso compartido que alquilando un piso, sobre todo si se trata del centro de una ciudad como Madrid y Barcelona. "Se presenta como una solución económica para la demanda dado que existe un balance mucho más equilibrado entre los precios que solicita la oferta y los precios que la demanda está dispuesta a pagar", dicen desde Badi.

Sin embargo, es un mercado que, como los pisos, tampoco se libra de la especulación. De hecho, el alquiler de habitaciones es ya más rentable que el alquiler tradicional de viviendas. Esa es la conclusión de un informe de Badi y de la inmobiliaria Savills Aguirre Newman. Según sus datos, es, en ocasiones, hasta un 40% más rentable para propietarios e inversores. Un mercado al alza en el que ya hay promotores y fondos de inversión interesados. "Es la tendencia en Londres y en Estados Unidos y está empezando a serlo en las ciudades europeas. Está pasando. Nosotros estamos ya en contacto con agentes inmobiliarios que quieren optar por el alquiler de habitaciones, en vez de por el alquiler de viviendas. Nos han contactado fondos de inversión, no solo del mundo inmobiliario, interesados en conocer el mercado", asegura Álvaro Córdoba, cofundador y jefe de estrategia de Badi.

Además, el alquiler de habitaciones no está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que no les afectaría una posible limitación al precio del alquiler. Y eso lo venden como un plus para los inversores. Ahora el precio de la habitación que ofertan está entre los 200 y los 900 euros. "Tenemos casos de chavales jóvenes que vienen de estudiar fuera hasta gente de muy buenas empresas que están compartiendo piso en el centro de la ciudad". Ya está dejando de ser, aseguran desde esta plataforma, un mercado centrado en los estudiantes: "Hay que romper con ese cliché. La media de edad está en unos 30 años, solo el 10% de los usuarios de la plataforma son estudiantes. Un 40% son extranjeros. La sociedad está cambiando y cada vez hay menos gente dispuesta a pagar un porcentaje tan alto de su sueldo solo en vivienda. Prefiere compartir piso y no gastarse tanto en el alquiler".

Calculan, además, que la demanda va a aumentar un 30% en los próximos tres años. Ahora los propietarios suelen ser bien inquilinos con permiso para subalquilar habitaciones, bien propietarios que viven en su vivienda y tienen un espacio libre o propietarios que tienen varios pisos y que optan por el alquiler de habitaciones en vez de por el alquiler tradicional. Tarde o temprano, dicen desde esta plataforma, habrá promotores y fondos de inversión construyendo edificios dedicados a eso, al alquiler de habitaciones.

Una política de vivienda urgente

Este es, para las organizaciones que luchan contra los fondos buitres, un ejemplo más de especulación. El economista y expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, asegura que lo que hace falta es que el Gobierno se ponga las pilas en materia de vivienda. "Se ha financiarizado. Se ha convertido en un activo del cual se pueden obtener importantes rentabilidades. Como hay más demanda, la oferta busca formas de reaccionar. Estamos en una situación de claro exceso de demanda ante una ausencia de política de vivienda a nivel estatal y autonómico", asegura.

Insiste, además, en que el Estado debería hacer una estadística sobre el precio del alquiler. "Ahora tenemos informes y datos sobre todo de portales inmobiliarios que están interesados en el negocio. No existe certeza absoluta de lo que se esté publicando sea real. Se necesita una política decidida de vivienda que aumente la oferta y no solo en los sitios en los que tengan suelo disponible, que suelen ser sitios alejados de donde realmente está la demanda".

Según los datos del portal inmobiliario Fotocasa, la Comunidad Autonóma con el precio del alquiler más alto es Cataluña, seguida de la Comunidad de Madrid, el País Vasco y las Islas Baleares.