Van Dijk: "Messi merece el Balón de Oro, no importa que no llegase a la final de la Champions"

Una vez acaba la temporada, el Balón de Oro siempre surge como una de las principales incógnitas en el mundo del fútbol. El prestigioso premio de 'France Football' siempre genera mucho debate año tras año.

En la rueda de prensa posterior a la final de la Champions, Virgil Van Dijk, nombrado MVP de la final, fue cuestionado acerca de este asunto, siendo el holandés muy claro.

"Creo que Messi es el mejor jugador del mundo y lo merecerá mientras siga jugando, por lo que el Balón de Oro no es algo en lo que piense ahora mismo. Pero si por algún casual lo ganase, obviamente lo aceptaría, pero realmente creo que no hay ninguna opción. Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo, no importa que no llegase a la final de la Champions", afirmó el holandés.