Zlatan Ibrahimovic lo ha vuelto a hacer. El jugador sueco sigue siendo el gran protagonista allá donde va: ha firmado otro gran gol en la MLS, en esta ocasión ante el New England.

El actual jugador de Los Angeles Galaxy hace fácil lo difícil. Tras una asistencia desde el área pequeña, Zlatan controla el balón con el pecho, se hace un sombrerito y dispara de chilena. El sueco no falla y encaja el balón en la escuadra.

Desgraciadamente, el tanto sólo pudo recortar distancias. El gol llegó en el 84', cuando el New England ya contaba con el 0-2 en el marcador. No obstante, en las redes sociales supieron apreciar el valor del gol, que pronto se volvió viral -el clip cuenta con más de 11.000 'me gusta' en apenas unas horas-. Muchos destacaron las habilidades tácticas del jugador a sus 37 años.