Dominic Thiem se enfadó mucho durante una rueda de prensa en Roland Garros. El tenista austriaco acusó a Serena Williams de tener "mala personalidad" después de que ella pidiese interrumpir la rueda de prensa de Thiem tras perder ante Sofia Kenin.

LO CORRIERON 😳



El tenista austriaco 🇦🇹 Dominic Thiem salió furioso de la conferencia de prensa en Roland Garros, luego de que le pidieron suspender su intervención porque Serena Williams NO estaba dispuesta a esperar su turno 😳



😠 pic.twitter.com/lnjQcD9hW0 — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) 2 de junio de 2019

La tenista estadounidense no quiso esperar tras ser eliminada de la competición parisina y quería volver cuanto antes a su hotel. Por ello, pidió interrumpir el encuentro de periodistas y tenista de Thiem. La respuesta de él fue contundente: "Me tengo que ir porque ella viene. Qué demonios, me da igual. Yo también puedo hacer lo que quiera, me voy".

Thiem estaba atendiendo a los medios cuando Serena pidió a los organizadores que le situasen en otra sala. "Ponedme en una sala, más pequeña, pero ahora", dijo la estadounidense. Fue entonces cuando Thiem dijo que se le estaba tratando como "a un junior".

Más tarde, en declaraciones para Eurosport, afirmó que "no estaba enfadado". "Hice una mala declaración, dije que ya no soy un junior. Pero aunque lo fuese, el siguiente tenista tiene que esperar. Así es como se hacen las cosas. Además, también habla de la personalidad de cada uno. Estoy cien por cien seguro de que Federer o Nadal nunca se lo habrían hecho", añadió.