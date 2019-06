Boicot al plástico desechable en la semana del medioambiente: así puedes reducir el consumo

La crisis del plástico es más grave de lo que piensas. Desde 1950, se han producido en todo el mundo más de 8.000 millones de toneladas de plástico y la cifra no para de crecer. De hecho, con las actuales previsiones de producción, se estima que tendremos 12.000 millones de toneladas de residuos de plástico de cara a 2050. Y apenas se recicla el 9%.

El plástico ya está presente en todo lo que comemos, bebemos e incluso en el aire que respiramos, y representa una amenaza significativa tanto para nosotros como para el medioambiente. Sobre todo para nuestros océanos, donde se han registrado hasta 12 millones de toneladas de plásticos en el último año. Por esa misma razón, y en el marco del Día Mundial del medioambiente, la plataforma Zero Waste España ha llamado al boicot a todos aquellos productos envasados en plástico desechable.

"Demostrémosles que esto no puede seguir así"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Berto Romero (@bertoromero) el 2 Jun, 2019 a las 7:17 PDT

Todo ello a través de una iniciativa, apoyada por la organización Greenpeace, que insta a la sociedad a que dejen de consumir todos aquellos productos envasados en plástico desechable a lo largo de esta semana. Todo ello para demostrar a los supermercados, marcas y otros establecimientos su rechazo a este tipo de materiales que contribuyen a la contaminación de plásticos.

"Estamos cansadas de escuchar a los supermercados decir que no eliminan plásticos porque sus clientes los compran y que, ante eso, no pueden hacer nada al respecto. Demostrémosles que esto no puede seguir así", explica Greenpeace. Por esa misma razón, ambas organizaciones piden a la sociedad que deje de comprar este tipo de productos, enviando así una señal a las distintas compañías: "Generaríamos un cambio de mentalidades en nuestra sociedad, hacia un futuro libre de plásticos".

Cómo reducir el consumo de plásticos

Si eres de esas personas que quieren sumarse a la iniciativa, pero todavía no tienes muy claro cómo hacerlo, desde Greenpeace ofrecen varios consejos para que puedas reducir el consumo de plástico con unos sencillos gestos. En primer lugar, cambia las bolsas de plástico por reutilizables y trata de comprar productos a granel.

Cinco sencillos gestos para reducir tu consumo de plástico Con algunos pequeños cambios en los hábitos de consumo cualquiera puede limitar la cantidad de plástico en su día a día

Cuando salgas a comer fuera, rechaza toda aquella comida que venga envuelta en plástico, la bebida en vaso de plástico y las pajitas. Elige botellas y envases reciclables y sustituye el táper por la fiambrera de acero inoxidable o vidrio. Gracias a estos sencillos pasos, conseguirás reducir el consumo de plásticos de forma considerable.