Kilian Jornet: "Una leyenda es un buen científico, gente que hace cosas importantes; no alguien que corre más"

Es el mejor corredor de montaña del mundo, un deportista que domina su terreno como nadie en el planeta y capaz de realizar gestas que parecen imposibles para un ser humano como subir y bajar el Everest dos veces en pocas horas como quién va a comprar la prensa al quiosco.

Vive lejos de la civilización y del estrés del día a día en las urbes, en plena libertad, entre montañas, su hábitat habitual y que solo abandona para competir y ganar casi todo en lo que corre como la Zegama-Aizkorri que conquistó el pasado domingo por novena vez en diez participaciones. Ha pisado Madrid pocas horas para atender compromisos comerciales y ser protagonista de SER Deportivos.

Jornet corre mucho, más que nadie, pero cuando habla reflexiona de forma reposada y pausada. Huye de méritos, logros y calificaciones que le destaquen. No quiere ser protagonista de sus propias hazañas y le encanta el anonimato aunque es imposible que pase desapercibido.

“Vivimos en un momento que se le da mucha importancia al deporte y el deporte es una actividad interesante para pasárselo bien o para nosotros mismos; una leyenda es un buen profesor, un buen científico, gente que hace cosas importantes, no una alguien que corre más o juega mejor. Esto es anecdótico" ha reconocido en el programa.

"Le damos mucha importancia al palmarés pero importan más las experiencias, las vivencias, las emociones que hemos vivido. Si lo pensamos bien, ganar un Campeonato del mundo solo quiere decir que ese día, ese año, puse un pie un poco más rápido que otra persona y no es nada importante" ha insistido.

Kilian Jornet vive lejos de las aglomeraciones. De hecho, admite que "en la ciudad me siento un forastero. Puedo estar en las montañas de cualquier sitio del mundo, en los Alpes, o en Nepal y me siento como en casa. En una ciudad como Madrid, Barcelona o Nueva York me siento completamente desubicado” porque "me gusta el contacto con la naturaleza. Somos un animal más, un mamífero más de este planeta y en la montaña encuentro la pequeñez que da la libertad y que da la vida al sentirse en contacto con lo que somos".

Reacción a las largas colas en el Everest

Kilian es un mito para aquellos amantes de los deportes de montaña aunque su disciplina es distinta a la escalada tradicional.

Al ser preguntado por las retenciones para ascender al Everest transmite una “sensación inicial de tristeza pero luego te das cuenta que hay mucho más detrás. Hay que pensar que esa imagen es recurrente uno o dos días al año, el resto de días está solo. Esas expediciones comerciales llevan dinero a familias de Nepal, a porteadores, familias de cocineros, de los que fijan las cuerdas", indicó.

"A lo mejor nos da tristeza esa banalización de subir por todos los medios con recursos como el oxígeno artificial, cuerdas fijas, pero eso da vida a muchas familias en ese pueblo y eso que no queremos ver allí es lo que hacemos aquí cuando ponemos telesillas y cuando ponemos facilidades para que la gente suba a nuestros macizos" y ha añadido que "miramos cada fin de semana en cualquier parte, le perdemos el respeto a la naturaleza, al clima. Hay que protegerla no solo en estos sitios icónicos sino en el día a día".