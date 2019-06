El candidato de Vox a la Alcaldía de Alfarràs deja el partido y se declara independentista

Antonio Jiménez militó hace tiempo en ERC y, en las pasadas elecciones municipales, fue el alcaldable de Vox en la localidad leridana de Alfarràs pero no consiguió representación en el Ayuntamiento, donde ganó mayoritariamente JxCat. Este lunes, una semana después de los comicios, Jiménez dio una entrevista a Emum Ràdio donde fue muy crítico con el partido por el que se había presentado a las elecciones y con el que anunciaba su ruptura: "A la hora de la verdad no me apoyaron en nada", explicó Jiménezque recordaba que desde Vox le incitaron a presentarse pero le prohibieron hacer entrevistas durante la campaña electoral.

🔊Antonio Jiménez, el gitano que es va presentar per @vox_es a Alfarràs, al Segrià, renuncia a seguir representant el parit, demana perdó als catalans, a l\'ètnia gitana, i demana la llibertat dels presos. Ho ha explicat a EMUN FM. Fil amb el més destacat de l\'entrevista 👇 pic.twitter.com/L2yakSu9mM — Emunfmradio (@Emunfm) 3 de junio de 2019

Ahora que puede hablar libremente, ha asegurado sentirse "engañado" por Vox. Dice que no conocía la ideología de la formación de extrema derecha y que, ahora que las conoce, considera que "son diferentes" a las del partido de Abascal. "Pido disculpas a todos los catalanes y al colectivo gitano y no gitano”, declaraba durante la entrevista y afirmaba tener "catalanistas": "Mi corazón es independentista", destacaba. Aún así, descarta seguir en política y seguirá al frente de Acció Social Alfarràs por la integración de las personas gitanas en este municipio.