Leo Messi: "No somos candidatos a ganar la Copa América"

Lionel Messi concedió una entrevista con el canal argentino TyC Sports en el que repasó su carrera en la Albiceleste. De hecho, el jugador blaugrana confesó que mandaba vídeos a la selección para "hace todo lo posible" y que lo convocaran, ya que jugar representando a su país era "un sueño" para él. Además, admitió que nunca se planteó jugar con la camiseta de otro país que no fuera la blanquiazul de Argentina.

Messi comentó desde primer momento que la Selección Argentina llega a la Copa América "con la misma ilusión que siempre, pero la verdad es que estamos pasando por un proceso de recambio". Y es que "para muchos es la primera competición oficial, pero eso no quita que Argentina vaya a buscar el campeonato y tratar de conseguir la Copa, como hace siempre". Aún así, el capitán explica que "en principio, no somos candidatos como otras veces".

El jugador del FC Barcelona confesó que su debut en la Albiceleste "fue un momento que deseaba mucho que llegara, había hecho todo lo posible para que pasase. Yo estaba jugando en el Barcelona y por ahí no era fácil verme como los ven a los chicos hoy. Era otra época, fue haber cumplido un sueño". Ante la posibilidad que se le dio al blaugrana de jugar con otra selección, añadió que "en ningún momento dudé" sobre su incorporación a la Albiceleste. "Continuamente mandábamos vídeos y cosas mías para que me conocieran en Argentina y tener la posibilidad de que me vieran y se me conociera, para ver si podía venir o no", admitió el capitán.

Entre otras de sus anécdotas en la selección, Messi recordó su mejor momento como jugador de la Albiceleste, el mundial que ganó Sub20 de Holanda, en 2005: "Fue uno de los momentos más lindos de mi carrera. Lo disfruté muchísimo y encima salimos campeones". También los Juegos Olímpicos de Pekín tres años más tarde: "Fue una de las grandes cosas que me dio el fútbol. Guardiola se portó como un fenómeno, nadie quería que yo fuera y él fue quien me dio el permiso. Solo pidió que fuera una persona del Barcelona conmigo. Yo tenía muchas ganas, hablaba continuamente con mis compañeros. Es una medalla más para el país, es muy significativa y muy importante".

Por último, Messi no podía dejar de hablar del único título que le queda pendiente por ganar como futbolista. Un mundial que se le sigue resistiendo con el paso de los años. El del FC Barcelona indica que "sería lo máximo, el sueño más grande que me queda por cumplir". Hizo memoria del año 2014, cuando perdieron su oportunidad más próxima ante Alemania. "Estar tan cerca fue terrible, merecíamos ganar esa Copa. Estábamos en el punto justo, fue el momento máximo de todo ese equipo", comentaba. De cara al Mundial de Qatar en 2022, Leo Messi explica que no quiere pensar "mucho más allá de lo que tengo cercano. Soy más del día a día que pensar en todo lo que viene".