Cesc Fàbregas: "Hazard se saldrá en la Liga"

El jugador del Mónaco, Cesc Fàbregas, ha pasado por los micrófonos del 'Qué te juegas!' para analizar su futuro como jugador y entrenador, y la temporada del FC Barcelona.

El de Arenys de Mar ya se ve como futuro técnico el día que cuelgue las botas: "Aún me quedan unos años jugando, pero cuando me retire intentaré ser entrenador lo más rápido posible. Lo tengo en la cabeza y me hace mucha ilusión".

Gerard Piqué ha expresado alguna vez que quiere ser presidente del Barça, y cree Fàbregas que se hará realidad pronto: "Piqué seguro que será presidente del Barça, más temprano que tarde, no tengo ninguna duda. Será un presidente joven, así que en cuanto deje el fútbol lo veo como presidente".

El ex azulgrana ha elogiado a su amigo Leo Messi, a quien ve jugando hasta que él quiera: "Veo jugando a Messi hasta los 38 y sin bajar el nivel. Es un superdotado, por eso está donde está o es quien es. Hasta que él quiera será el mejor jugador del mundo ".

Fàbregas también ha reconocido que la eliminación de la Champions contra el Liverpool ha sido un duro golpe para el argentino: "No ganar la Champions frustra mucho, para mí es una espina clavada. Entiendo que Messi esté dolido porque es uno de los jugadores más competitivos que conozco. Dice mucho de él porque es un ganador nato ".

Cesc Fàbregas compartió vestuario con Eden Hazard durante cinco años en el Chelsea, y está convencido de que el Madrid acierta con su fichaje: "Hazard se saldrá a la Liga, le irá muy bien porque no es tan física. Para el Barça, es bastante malo porque el Madrid con él será más fuerte".