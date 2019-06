Albert Rivera comunica al rey que no apoyará a Sánchez, pese a ser el único candidato posible

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comunicado al rey en la ronda de consultas que no apoyará en ningún caso un gobierno presidido por Pedro Sánchez, aunque reconoce que son un partido "de Estado" y que puntualmente podrán llegar a acuerdos sobre grandes cuestiones que afecten a todos los ciudadanos.

Rivera ha asegurado en rueda de prensa que su partido hará una oposición "firme" al PSOE, pero "leal a los españoles". "Somos ante todo demócratas y aceptamos los resultados, por eso le toca al señor Sánchez formar gobierno con sus socios", ha reconocido. "Sin Gobierno no hay legislatura, sin Gobierno no hay sesiones de control", ha reiterado, y aunque "no le guste un ejecutivo de Pedro Sánchez" es el único candidato con posibilidades de gobernar.

Por otra parte ha reclamado que se deje gobernar a Navarra Suma, el partido de coalición entre PP, Ciudadanos y UPN, en la comunidad foral. "Sánchez no se puede convertir en el salvavidas de Bildu y de los nacionalistas en Navarra. Es una cuestión de Estado", ha dicho Albert Rivera. Y reclama que "no se puede entregar un gobierno a Batasuna antes que dejar gobernan a los constitucionalistas de Navarra" Sobre los posibles pactos en otras comunidades autónomas ha evitado pronunciarse.

🏛Vamos a vigilar muy de cerca al Gobierno de Sánchez y sus socios. No permitiremos concesiones a los nacionalistas, defenderemos a las familias frente a sus sablazos fiscales e impulsaremos los grandes pactos de Estado y las reformas pendientes en España. pic.twitter.com/jldO09KqAe — Albert Rivera (@Albert_Rivera) June 6, 2019

El rey cierra hoy la rueda de consultas con los principales representantes de los partidos del Congreso. Pablo Iglesias ya ha acudido a la cita con el monarca, donde ha pedido la formación de un gobierno en coalición con el PSOE "proporcional" a la representación conseguida. Esta tarde es el turno del presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez, que acude sin haber negociado un acuerdo de investidura y el líder del PP, Pablo Casado.