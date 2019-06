La Policía tiene que intervenir en un reportaje de Chicote tras recibir insultos

Esta semana, laSexta emitió un nuevo reportaje de '¿Te lo vas a comer?' en el que Alberto Chicote salió a la calle para investigar la mala calidad de la comida que se sirve en los comedores escolares españoles.

En torno a 1,7 millones de niños comen en el colegio en España. El precio del comedor lo marca cada comunidad autónoma y la Administración está obligada por ley a velar porque en los centros, las comidas sean equilibradas y estén adaptadas nutricionalmente a los más pequeños.

Chicote hizo un recorrido por el país para ver qué comen los niños en los comedores escolares, de Andalucía hasta Canarias, y fue en el archipiélago donde tuvo problemas con una de las empresas investigadas. Se trata de un catering que atiende a 42 colegios públicos y que, según el chef, su menú no cumple con los criterios nutricionales que manda la consejería.

"Tiene un exceso de fritos y de salsas y es la empresa de catering que más comedores gestiona en la provincia de Las Palmas", dice Alberto en el reportaje cuando se presenta en la puerta de la susodicha empresa. Al principio no recibió respuesta alguna, por lo que optó por intentarlo vía telefónica, aunque la responsable no quiso dar ningún tipo de declaración.

A continuación, un hombre que se encontraba en las inmediaciones le gritó al cocinero: "Me cago en tu puta madre".

"Las únicas palabras que he recibido de esta empresa es que me cago en tu puta madre. Por lo menos ya tenemos un trato más familiar", afirmó Chicote antes de que la Policía interviniera. "Solo he tocado a la puerta y no me han atendido ni nada. Luego les he llamado por teléfono porque quería ver si me podían responder unas preguntas", explicaba el presentador de '¿Te lo vas a comer?' a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Mediando entre ambas partes, me dicen que si se quieren quedar que se queden, pero que no van a hablar con ustedes", le explicó uno de los agentes, poniendo fin al altercado.