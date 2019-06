Pedro: "Hazard está muy motivado"

Pedro Rodríguez, flamante campeón de la Europa League con el Chelsea, revela en una entrevista a la SER que su compañero en el cuadro londinense Eden Hazard -nuevo futbolista del Real Madrid- está "muy motivado y con muchas ganas" ante la idea de recalar en el conjunto blanco.

"Sí, por supuesto que está entre los mejores del mundo. Quitando a Leo Messi, que no hay nadie como él, está en el nivel de esos jugadores decisivos, que tienen protagonismo cada vez que juega y que es capaz de abrir partidos por sí solo", destacó.

"Hazard me ha hecho algunas preguntas, sobre todo por cómo se vive en España. Él está muy motivado e ilusionado. Sabe que está en disposición de hacer cosas grandes y creo que va a ser un buen año para él", consignó Pedro, de vuelta en su isla natal para disfrutar de las vacaciones.

En la reciente final contra el Arsenal, el de Abades volvió a ser decisivo y ratificó su condición de hombre determinante en las grandes finales. Según dice, la suerte también ha influido para que pueda presumir de un palmarés imponente, donde no falta de nada. "Antes del partido por el título, sí que le dije a mis compañeros que me hacía mucha ilusión ganar esa final. Era la única competición que me faltaba", aseguró.

Durante la entrevista en 'Carrusel', Pedro reconoció que le llena "de orgullo" que haya aficionados del Barça que le echen en falta. Del club culé, dijo que "es el mejor del mundo".

También habló de su labor solidaria en Tenerife, donde ayuda a familias desfavorecidas y sobre todo a niños en situaciones complejas. Pronto hará una importante donación a un hospital isleño. Estos días, se celebra un torneo alevín solidario en el municipio de Santiago del Teide bajo el paraguas de la fundación que lleva su nombre.