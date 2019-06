Mariona: "No mirábamos más allá de la primera victoria, hemos hecho historia"

Mariona Caldentey atiende a los micrófonos de Carrrusel Deportivo tras la primera victoria de la Selección Española en un mundial. Las jugadoras han conseguido imponerse con un 3-1 a Sudáfrica, a pesar de que comenzaron sufriendo y perdiendo con un tanto de Thembi Kgatlana. "La verdad que quizá no hemos salido como teníamos que haber salido, nos han golpeado, nos han metido ese gol pero lo importante es la reacción del equipo, nos hemos venido arriba, hemos luchado hasta el final y hemos hecho historia", comentaba al final del encuentro.

#FIFAWWC VUELVE A ESCUCHAR a MARIONA CALDENTEY tras la victoria de España en el Mundial de Francia 2019 en @carrusel



"Debemos de sentirnos orgullosas porque hoy hemos hecho historia" pic.twitter.com/3wM799qrM2 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 8 de junio de 2019

"Es el primer partido, es el debut, podía haber más nervios, más presión. Creo que lo importante es que luego lo hemos gestionado bien, nos hemos vaciado, hemos creado ocasiones y hemos sido verticales, que es lo que siempre nos dicen que nos falta. Hoy venimos aquí, metemos tres goles y hemos hechos historia", comentaba a Dani Garrido la jugadora de la selección.

Además, Mariona se muestra especialmente feliz por conseguir la primera victoria de la historia para España en un Mundial. El triunfo ante Sudáfrica les coloca, además, como líderes del grupo: "Sabíamos que el objetivo era conseguir la primera victoria, no mirábamos mas allá de esto, veníamos trabajando por y para esto. Cuando acabas el partido, miras el resultado y ves que lo has conseguido es la recompensa a todo el trabajo, todas las criticas y todo lo que hemos pasado. Es para estar contentas y orgullosas, a partir de mañana a pensar en recuperar y en el siguiente partido porque esto no para"