Vinicius ha sido muy claro al hablar de sus ídolos. El jugador del Real Madrid, que no participará en la Copa América, ha explicado que "Neymar y Ronaldinho son dos de sus grandes ídolos"

"Intento hacer muchas cosas en el campo parecidas a las de Neymar. Siempre me envía sus vídeos que hace y me fijo en sus regates para ver si los puedo hacer. Me dice hazlo igual 'juvenil', explica en el adelanto de una entrevista concedida a FOX Sports Brasil.

LOS ÍDOLOS DE VINICIUS



Vinicius, de vacaciones después de que Tite no contase con el lateral tras la baja de Neymar, habló sobre cómo le ha influenciado Ronaldinho. "Veo sus vídeos y aprendo; Neymar y Ronaldinho son dos de mis grandes ídolos", explicó.

Neymar, de baja cuatro semana

El internacional brasileño deberá permanecer cuatro semanas de baja como consecuencia del esguince del ligamento lateral externo del tobillo derecho que sufrió el pasado miércoles en el encuentro amistoso entre Brasil y Catar, según anunció este sábado el París Saint-Germain.

"Este sábado los doctores Laurent Aumont y Gerard Saillant evaluaron la situación de Neymar y diagnosticaron un esguince del ligamento lateral externo del tobillo derecho sin indicación quirúrgica", informó el París Saint-Germain en un comunicado.

"El tratamiento de esta lesión", prosigue la nota, "se articulará en torno a una rehabilitación funcional, por lo que el regreso del delantero del Paris Saint-Germain debería tener lugar dentro de cuatro semanas".