Vinicius Júnior, futbolista que acaba de cumplir su primera temporada en el Real Madrid, aprovechó sus vacaciones en su país natal, Brasil, para atender a Fox Sports.

Al jugador carioca le hicieron una de las preguntas que más se han repetido en los últimos años en el mundo del fútbol y dejó una respuesta bastante sorprendente.

"Jugar contra el Barcelona siempre es diferente, Messi es un jugador fantástico, todo el mundo sabe que es uno de los mejores de la historia. ¿Messi o Cristiano? Es difícil, no he jugado con ninguno de ellos. Me quedaría con Benzema".