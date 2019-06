Layun, el futbolista mexicano que ha contado su historia tras sufrir cáncer

Miguel Layún, exjugador de Sevilla y Villarreal y actual futbolista del Monterrey, anunció en las redes sociales de su actual equipo cómo le cambió la vida en cuestión de minutos.

El jugador mexicano fue con su mujer a hacerse un chequeo médico totalmente rutinario y le vieron un quiste que finalmente no resultó ser tal. "Empezó a surgir la duda de que no era un quiste y era un tumor, pero cuando te mencionan la palabra tumor y que puede ser cáncer, la cosa no se percibe de la misma manera", relató Layún a través de un emotivo vídeo en el que cuenta cómo fue todo el proceso.

"Se trataba de un tumor maligno, estábamos hablando de un cáncer, al final el diagnóstico fue que se tuvo que remover el tumor completo y gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer, pero ya está curado", tranquilizó al mismo Layún a todos sus seguidores.

Layún confirmó que tras las últimas pruebas, el cáncer en su cuerpo ya es como del pasado: Hasta el día de ayer se hizo el último examen para saber que el cáncer que estaba se había removido al 100%, ahora solo es un chequeo para que no vuelva a regresar".

Diferentes personalidades han querido acordarse de Layún tras volverse viral con su historia de superación y uno de ellos ha sido Iker Casillas, que le ha dedicado este bonito tuit:

Amigo no más sustos que ya hemos tenido suficiente estos meses. Te mando toda la fuerza del mundo y un abrazo fuerte @Miguel_layun! pic.twitter.com/ic2l6Eiu1V — Iker Casillas (@IkerCasillas) 10 de junio de 2019