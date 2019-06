El PSOE amaga con nuevas elecciones si se pone muy cuesta arriba la investidura de Pedro Sánchez

El PSOE no ha descartado la convocatoria de unas nuevas elecciones generales si la investidura de Pedro Sánchez no es viable. "La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar. Y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria. Los españoles no perdonarán a quienes pongan en solfa la viabilidad de la legislatura en un momento en que las tensiones evidentes en el resto de Europa como en nuestro propio país que conviene desactivar sin titubeos ni demoras oportunistas", ha dicho el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

"Es muy importante saber si uno contribuye a la gobernabilidad o al caos y la inestabilidad", ha explicado. Sobre la posibilidad de una posible sesión de investidura después del verano ha dicho: "No podemos demorar el Gobierno de España, porque deteriora y limita a España como país, por ejemplo con respecto a la gobernabilidad en Europa".

En referencia a la abstención del PSOE en el pasado en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ha dicho que "lo importante de que se comente la cuestión de la abstención del PP es que se ve la necesidad: son conscientes claramente de a qué nos enfrentamos con este problema. No entiendo qué tiene que ver que no sean un partido bisagra con una cuestión de este tipo. Tampoco nosotros éramos bisagra y nos abstuvimos, yo mismo, a pesar de lo que me apetecía", afirma,