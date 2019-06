Jorge Vilda: "Hemos venido a hacer historia"

Una vez conseguida la primera victoria en un Mundial femenino de fútbol, el seleccionador español Jorge Vilda apuntó hacia otro desafío histórico, el de derrotar por primera vez al combinado de Alemania.

El técnico madrileño valoró el encuentro de este miércoles en Valenciennes como "una suerte", porque en solo cuatro ocasiones La Roja ha podido batirse con el equipo germano, con un saldo de dos derrotas (por 6-0 y 5-0) y dos empates (2-2 y 0-0, en el último partido precedente). "Nos encantaría jugar contra Alemania todas las semanas, sería la mejor preparación, así que estamos encantados con el partido de mañana", expuso Jorge Vilda en rueda de prensa.

Para el seleccionador español, el partido de este miércoles les presenta "una oportunidad de hacer historia", por la posibilidad de conseguir la primera victoria ante el cuadro teutón. "Hemos venido aquí a hacer historia y eso es lo que queremos", subrayó. Vilda habló, no obstante, de la dificultad de ganar "a un equipo que es favorito al título mundial, que es favorito para ser primero de grupo y para ganar mañana", por "palmarés" y "jugadoras".

El técnico español manifestó también que su aspiración es colocar al equipo español "a la altura de Alemania", aunque reparó en la diferencia entre ambos combinados. "De momento, ellos están en lo más alto del ránking y nosotros por detrás, en la decimotercera plaza. Me consta que estamos teniendo una progresión para algún día estar a su altura y mañana vamos a intentar, por lo menos, estar a su altura", afirmó.

En ese camino hacia la cima del fútbol mundial, Jorge Vilda consideró fundamental mantener la "esencia".

Dejó la puerta abierta a posibles cambios en el once, aunque no confirmó la entrada de Aitana Bonmatí, Lucía García o Nahikari García en la formación titular tras haber cambiado al equipo en el primer partido del Grupo B, ante la selección de Sudáfrica. "La decisión la vamos a tomar esta noche. No es por no adelantarlo, sino porque ellas no saben quién va a jugar", apostilló.