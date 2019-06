Rivera reitera su negativa a Sánchez y le emplaza a formar gobierno "con sus socios habituales"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha emplazado a Pedro Sánchez a formar gobierno, "tiene la obligación constitucional de hacerlo", y ha dicho que lo lógico es que lo haga con sus "socios habituales, los populistas y nacionalistas", con los que, según él, ha pactado hasta ahora.

Después de reunirse con Sánchez durante menos de tres cuartos de hora en el Congreso, Rivera ha reiterado que le ha trasladado al presidente en funciones lo que "ya sabe toda España" y él le comunicó cuando ambos se reunieron tras las elecciones generales: que votarán en contra de su investidura. "Básicamente, hemos repetido la reunión de la Moncloa", ha resumido el líder de la formación naranja en una rueda de prensa en el Congreso, donde no ha aclarado si Sánchez le ha pedido la abstención de Cs de cara a la votación de su investidura. Se ha limitado a decir que la postura de su formación era "muy clara" y que el encuentro que han mantenido se enmarca dentro "de la cordialidad y normalidad institucional".

Ha asegurado que no ha salido a colación la situación de Navarra, donde Cs ha pedido al PSOE que se abstenga para permitir que gobierne la coalición Navarra Suma (UPN, PP y Cs), una abstención que Rivera niega a Sánchez para su investidura, porque, según ha argumentado, "esto no es un intercambio de cromos". Además, Rivera ha señalado que no tocaba este martes "mezclar acuerdos autonómicos y locales" con la investidura de Sánchez.

No ha firmado ni firmará para gobernar con Vox en Madrid

Rivera ha asegurado también que su partido ni ha firmado ni va a firmar un acuerdo para gobernar junto a Vox en la Comunidad de Madrid, porque tiene el "mandato" de su Ejecutiva para pactar este gobierno autonómico con un solo socio, preferentemente con el PP. Rivera se ha desentendido de los acuerdos que haya podido suscribir Vox con el PP para entrar en el Ejecutivo madrileño y ha dejado claro que la estrategia de Cs consiste en intentar pactar un Gobierno a dos con el PP.

Así, no ha querido opinar sobre lo que hayan podido pactar las candidatas a la Presidencia de la Comunidad de Madrid del PP, Isabel Rodríguez-Ayuso, y la de Vox, Rocío Monasterio, quien este martes ha asegurado que han firmado un acuerdo por el que el partido de Santiago Abascal estaría en el Ejecutivo en proporción a su representación parlamentaria. "Pregúntele a la señora Ayuso y a la señora Monasterio lo que firman", ha contestado el líder de Ciudadanos a la periodista que en la rueda de prensa posterior a su reunión con Sánchez le ha preguntado sobre este documento.

En la rueda de prensa, Rivera ha insistido en que por unanimidad la Ejecutiva de Cs dio un "mandato" para negociar gobiernos "como mucho de dos partidos" y dando siempre preferencia al PP, que es lo que, según ha subrayado, está haciendo ahora mismo su formación política. Albert Rivera ha pedido "a todo el mundo" que "esté a la altura" para que "nos permitan gobernar", porque si el PP y Ciudadanos logran en Madrid un acuerdo sobre Consejerías, Presidencia y Vicepresidencia, "nadie entendería" que no se les permitiera gobernar teniendo una suma de 56 escaños.

En cuanto a la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea de Madrid, el líder de Ciudadanos ha defendido lo que ha llamado un "acuerdo institucional" que ha permitido dar entrada al "máximo número posible de grupos" en el órgano de gobierno, como ya ocurrió en el Parlamento de Andalucía, ha destacado, con el apoyo de Cs. Y ha remarcado que "los partidos que tienen más votos en ese orden, tienen representación en la Mesa", después de que Cs haya conseguido negociar la Presidencia. Sobre el hecho de que Vox haya entrado en la Mesa y no así Más Madrid, que tiene más escaños, ha recordado que el PSOE no ha querido entrar en ese acuerdo y ha explicado que se trata de una "votación unipersonal" de los miembros de la Mesa.