Enfrentarse con "talento" al cáncer adolescente

Se suben a los escenarios con dos cosas en común: talento y un cáncer que les llega en plena adolescencia. Algunos lo han dejado atrás. Ya son supervivientes y otros están en ello. Y todos han estado ensayando durante más de un año para estrenar el espectáculo "Dale al talento". Un show de los que están de moda en televisión, pero en este caso no hay eliminatoria, no hay jurado. Solo hay "coaches" y una fundación que les une en este reto "Diversión solidaria". Su directora María Parra lo define: "Es una función en versión original y auténtica que les une ante una extraña circunstancia. Cuando tienes un cáncer, en el colegio no hay nadie que tenga tu enfermedad. Tus amigos hacen su vida y te quedas descolgado. A través de este proyecto unimos a chavales que comparten sus ganas de vivir".

Los amigos "como terapia"

"La familia al fin y al cabo siempre está ahí. Los amigos es más complicado saber si van a estar o no antes, durante y después de la enfermedad", nos dice Miriam. "Es una edad complicada. En mi caso me diagnosticaron el cáncer con 12 años. Tus amigos salen por ahí, se van de marcha pero tu no puedes ir ni a un centro comercial ni al metro", explica Ivan, mientras que Paula, Sandra y Lucia nos cuentan que "ayuda bastante estar con gente, con amigos a los que le pasa lo mismo que a tí, cuando no te sientes un bicho raro". Las chicas coinciden en que al principio hacían un drama del pelo. "Solo me centraba en eso sin centrarme en lo que de verdad era malo, los riesgos de la enfermedad, hasta que entré en razón, maduré mucho, me di cuenta de lo que verdaderamente importa y ya lo tengo superado", nos dice Sandra. Frases como "ahora me emociona hasta un día con sol" o "se valorar y apreciar lo que tengo" se cuelan en la conversación que mantenemos con ellos antes de la función.

Las cifras del cáncer en los más pequeños

Anualmente en España se diagnosticas unos 1.400 casos de cáncer infantil. Una tercera parte, aproximadamente 450 casos, se diagnostican en adolescentes de entre 15 y 19 años. No son niños, tampoco adultos y hay una necesidad, manifestada por padres y asociaciones, para crear espacios pensados y diseñados para pacientes oncológicos en edades tempranas. La Fundación Diversión Solidaria lo ha tenido en cuenta y ha desarrollado este espectáculo. "Dale al talento" es el resultado de esta aventura en la que el talento y las emociones positivas han dado otra oportunidad a estos 17 adolescentes: la de compartir con sus compañeros y coaches el reto de crear un show. Esta noche se estrena ante el público en riguroso directo en los Teatros Luchana de Madrid y más adelante, la Fundación compartirá el espectáculo íntegro en su web www.diversiónsolidaria.org