Pronto hará un año desde que el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció que tenía la firme intención de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Esta fue la excusa que aprovechó 'Cuatro al día' este lunes para dedicar un bloque del programa a "la fiebre por Franco", contando con la intervención de Chen Xiangwei, un empresario de origen asiático que regenta un bar con temática franquista.

Durante la conexión, el también conocido como 'el chino franquista' defendió muy exaltado la figura de Francisco Franco con argumentos cargados de insultos.

"Lo que usted está haciendo con ese bar es honrar un golpe de Estado y honrar cientos de miles de asesinatos. Se está usted enriqueciendo con miles de asesinados y decenas de campos de concentración", le dijo Cristina Fallarás, colaboradora del espacio.

"A día de hoy, España no tiene a los putos comunistas. España es el mejor país de la Unión Europea gracias a él" o "Franco mataba a los putos mierdas de los rojos. Eso es lo único malo que ha hecho Franco" fueron algunos de los comentarios que utilizó Chen Xiangwei para defender al dictador.

"Entiendo que está usted muy exaltado, pero aquí no se utilizan palabras que suenan mal", dijo la presentadora Carme Chaparro al ver que el entrevistado no paraba de proferir insultos para justificar la dictadura de Franco. Sin embargo, 'el chino franquista' no hizo caso y continúo utilizando palabras malsonantes, lo que obligó a Chaparro a cortar la entrevista.

